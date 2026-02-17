Tània Renau: jazz amb pop i llibertat a Terrassa

Tània Renau al piano i la veu, Artur Canadell a la guitarra, Xavi Giné al contrabaix i Sergio Blanco a la bateria. Ella, liderant la formació. Aquest dijous, 18 de febrer, unes hores després de la presentació oficial del 45è Festival Jazz Terrassa, aquest jove quartet aterrarà a l’escenari de la Nova Jazz Cava per obrir la jam session de dijous amb una proposta lliure que beu d’influències com la del mestre Bill Evans, el pianista i compositor Gerald Clyton o la cantant portuguesa Maro, tot plegat un assortiment que no encotilla la banda, sinó al revés: li prepara un trampolí per a la creativitat.
Tània Renau Quartet es nodreix del jazz, per descomptat, però també del coqueteig amb el pop en una aposta permeable que deu molt a la intuició. Diu el Club Jazz Terrassa que el conjunt liderat per Renau “busca oferir una visió més lliure i personal de la música” amb les seves influències, a més de recrear “una sonoritat delicada i conscient que convida a l’espectador a endinsar-se en una experiència íntima i propera”.
El concert, inscrit en la programació estable de la Nova Jazz Cava, s’iniciarà, com de costum, a les 21.30 hores. És fruit de la col·laboració del club terrassenc amb el Taller de Músics ESEM (Escola Superior d’Estudis Musicals).