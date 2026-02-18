Guim Balasch és el nou Jazzterrasman

Ha actuat a la Nova Jazz Cava ni més ni menys que 260 vegades. Ho tornarà a fer el proper 8 de març, en ple Festival Jazz Terrassa (FJT), però aquesta ocasió ve revestida d'un caràcter molt especial. Guim Balasch Garcia (Terrassa 1974), el saxofonista que ha tocat 260 vegades a la Cava, ha estat elegit nou Jazzterrasman, el guardó d'honor del certamen.
Amb ell pujarà a l'escenari una dotzena de músics per completar la Guim Balasch Reunion. El nom d'aquest reconegut músic terrassenc ha estat un dels protagonistes de la presentació oficial, aquest dimecres, del FJT, celebrada a l'Hotel Petit Luxe. L'esdeveniment se celebrarà del 6 al 27 de març.
"Sempre vaig pensar que estaríeu obligats a donar-me el premi quan fes 70 o 80 anys, però m'ha sorprès molt rebre'l abans", ha dit el músic en la seva intervenció, plagada de bromes i referències a la seva relació d'afecte per la seva ciutat. "Obtenir aquest reconeixement suposo que significa que us agrado una mica", ha suggerit el saxofonista abans de revelar una anècdota amb Valentí Grau, director artístic del certamen: "Quan em va informar del premi, li vaig comentar que potser era massa aviat. Em va preguntar la meva edat, li vaig dir que tinc 51 anys i llavors va confessar que em feia més gran. Potser el guardó és un error, però no el penso deixar escapar".
Nòmina
Com ha recordat Susanna Carmona, coordinadora del festival, fa 23 anys que l'organització de l'esdeveniment concedeix aquests guardons. En la nòmina de receptors figuren diversos músics que eren presents aquest dimecres al Petit Luxe, entre els quals el mestre Carles Benavent, però en pocs casos com el de Balasch la trajectòria artística està tan trenada amb el seu terrassenquisme: "Si no fos de Terrassa, no crec que toqués jazz".
El saxofonista va estudiar durant tres anys al Queens College de Nova York, on va cursar el Master of Arts Program in Jazz Performance. Va rebre classes d'estrelles com Wynton Marsalis, Todd Williams, Michael Mossman, Antonio Hard o Sr. Roland Hanna. Durant aquell període va ser membre de la Queen's College Big Band, amb la que va tocar a Nova York al Third Annual Cuny Jazz Festival, al maig del 2002 o al Jefferson Hall a l'octubre de 2001.
El març del 2001 va ser representant del INJUVE 2001 amb la formació Marc Ayza Quartet i va actuar com a teloner de Lionel Hampton al Colden Auditorium l'abril de 2000 amb The Queens College Jazz Ensemble. Ha fet concerts per mig món i va ser coideador del grup Alguímia , component del grup Songo 7 i Afro Blue. La seva formació ha inclòs estudis amb saxofonistes de gran prestigi com George Garzone, Chris Cheek, Seamus Blake, Perico Sambeat o Jorge Pardo.