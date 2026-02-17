A Terrassa "és impossible imaginar res"

El cicle Experimenta: + Enllà de la Funció, concebut per explicar els entrellats dels processos de creació d’espectacles escènics, arribarà divendres vinent a la seva tercera proposta amb “ATRESBANDES. Impossible imaginar res”. Es tracta d’una sessió que mostra el procediment que hi ha al darrere de l’últim muntatge del Festival TNT i ATRESBANDES i que s’estrenarà al març al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). L’activitat divulgativa, inclosa en el programa d’acompanyament a artistes residents TNT 26, tindrà lloc a l’Espai Escenari del Teatre Principal aquest divendres, a les 19 hores.
L’obra objecte d’anàlisi “vol evocar totes les històries que coneixem per transformar-les en un nou relat lligat a la natura efímera del teatre”, expliquen els organitzadors del cicle, una de les principals novetats del programa d’Arts Escèniques i Música previst per al primer semestre del 2026. ATRESBANDES és una companyia que es caracteritza per la importància del procés de creació, per l’humor i per la recerca de noves formes d’expressió. Experimenta: + Enllà de la Funció incorpora tallers, laboratoris i xerrades pensats per apropar al públic els projectes artístics “i descobrir, de més a prop, els seus universos creatius”.
Laboratoris
El cicle, que es va inaugurar el 16 de gener, ofereix l’oportunitat d’ampliar coneixements, aprendre i compartir; de gaudir de la pràctica artística “més enllà de la funció”. La següent cita serà el 13 de març amb “Reverberacions”, una activitat vinculada a l’espectacle “Manifest Mangioni”, també al Teatre Principal. El projecte connecta la creació teatral de l’alumnat graduat de l’Institut del Teatre amb laboratoris de creació desenvolupats a diversos municipis. En el cas de Terrassa es realitza amb veïnat de Guadalhorce, amb la coordinació de l’artista urbà Mohi Lee.