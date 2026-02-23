Art als barris de Terrassa: "És una manera d'entendre la cultura"

Ferran Peña, president de l’Ateneu Terrassenc i artífex de la iniciativa, va deixar-ho clar en la presentació: “Hem de treballar tots plegats amb el convenciment que l’art i la cultura són un indret fèrtil per produir i distribuir coneixement en la societat”. L’ateneu i l’associació veïnal del Barri Universitari-Cementiri Vell van inaugurar aquest divendres passat l’exposició col·lectiva d'art del Projecte Barris de Terrassa, la vuitena edició d’una iniciativa dirigida per Ferran Peña que apropa als districtes obres de diversos creadors i que aquest cop es desenvolupa al Barri Universitari-Cementiri Vell. La mostra romandrà al local de l’associació, al número 2 del carrer de Santiago Rusiñol, fins el 7 de març vinent. Serà visitable de dilluns a dijous de 12 a 14 hores, i divendres i dissabtes de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.
Els artistes participants són: Nebridi Aróztegui (cap de fotografia del Diari de Terrassa), Drif Drif, Kiku Riba, Felip Planas, Núria Bueno, Juana Risquez, Rosa Maria Andrés Creus, Mercè Martí Arola, Rosa Maria Vives, Aureli Roche, Carme Badiella, Teresa Bas, Josep Esponellà, Lluís Sol, Teresa Bagué, Amadeu Morera, Khem Iglesis i Jaume Jové.
Per assegurar-ne la continuïtat, els organitzadors animen les entitats a sumar-se a una idea que es va posar en marxa al febrer del 2023 i ha recorregut bona part de la ciutat: del centre cívic President Macià a la biblioteca del districte 4, passant pel casal cívic de Ca n’Aurell i el del Segle XX o el centre cívic Avel·lí Estrenjer. “No són només espais diferents. És una manera d’entendre la cultura: des de la proximitat, des del territori”, va afirmar Peña.