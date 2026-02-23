Dalí a Terrassa: 100 gravats que il·lustren la Divina Comèdia

LaFACT de Terrassa presenta l’exposició "Salvador Dalí. 100 gravats que il·lustren 'La Divina Comèdia’", una de les les obres més rellevants de la trajectòria del pintor. La mostra s'obrirà aquest dimecres, 25 de febrer, i romandrà fins al 5 de juliol a la Factoria Cultural de Terrassa.
L'origen de la sèrie de 100 gravats sobre el llibre de Dant Alighieri es remunta a l'any 1950, quan el govern italià va encarregar a Dalí la il·lustració del poema per commemorar el setè centenari del naixement de Dant. L'artista empordanès va dedicar deu anys de treball a crear les 100 aquarel·les originals, que descriuen el viatge de l'autor a través de l’Infern (34 gravats), el Purgatori (33 gravats) i el Paradís (33 gravats).
Mestratge en la xilografia
Segons explica la institució cultural terrassenca, aquestes aquarel·les es van transformar posteriorment en gravats mitjançant la tècnica de la xilografia. "El procés de producció va ser d'una gran complexitat: un equip de gravadors, sota la supervisió de Dalí, va treballar durant quatre anys utilitzant 3.500 planxes per traslladar la visió surrealista i simbòlica de l'artista al paper. El resultat és una obra publicada originalment a París l'any 1960", afegeix LaFACT.
Col·laboració
La col·lecció que s'exhibeix a Terrassa és una edició limitada (exemplar número 4415), propietat de l’Ajuntament de Bolvir. L’exposició ha estat possible gràcies a un intercanvi d’obres entre el fons d’art de LaFACT i el consistori de Bolvir Segons l'entitat cultura, aquesta exposició "ofereix una oportunitat única per endinsar-se en l'univers dalinià a través d'una de les obres cabdals de la literatura universal, filtrada per la mirada inconfusible del geni de Figueres".
Previsions
En aquesta exposició s’espera la visita d’un miler d’alumnes de l’àrea de Terrassa a través de l'activitat pedagògica Exploradors de l’Art. A partir d’una visita guiada a l'exposició, els alumnes posen en pràctica, a l’aula taller, el coneixement adquirit durant el guiatge. La finalitat d’aquest programa és "col·laborar amb els centres escolars en el desplegament curricular de l’àrea d’educació artística: visual i plàstica".
Per a cada curs escolar es proposen tres exposicions seleccionades d’entre les que integren la Temporada d’Exposicions de LaFACT. La visita a les exposicions esdevé l’activitat central del
programa, que es complementa amb un treball previ a l’aula de l'escola i un taller plàstic a la Factoria Cultural de Terrassa.