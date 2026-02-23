Terrassa Street Art: "Un projecte que utilitza l’art com a eina d’integració i cohesió social"

El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, ha presentat aquest dilluns l’11a edició del projecte d’art comunitari Terrassa Street Art i l’espectacle final que tindrà lloc a l’Auditori Terrassa el proper divendres 10 d’abril.
Aquest projecte està impulsat pel Servei de Promoció Cultural i Audiovisual de l’Ajuntament de Terrassa amb la direcció artística de Barcelona Clàssic Concert com a iniciativa d’art comunitari i dinamització cultural al territori.
Joan Salvador ha estat acompanyat dels responsables de la direcció artística del projecte participatiu Terrassa Street Art i membres de Barcelona Clàssic Concert, Joan Martínez Colàs i Laia Camps.
Participants
Com destaca l'Ajuntament, Terrassa Street Art "és un projecte que utilitza l’art com a eina d’integració i cohesió social, i que fomenta entre les persones participants (tant infants, com joves i adults, fent un gran èmfasi en la participació de col·lectius amb capacitats diverses) una vivència artística i l’oportunitat de participar en un espectacle final".
Terrassa Street Art comptarà amb la realització de 25 tallers als set districtes de la ciutat en diferents disciplines artístiques entre els mesos de febrer i d’abril. Els tallers, que es portaran a terme en equipaments com biblioteques públiques o casals cívics, seran oberts a tothom i totalment gratuïts amb disciplines que aniran del teatre a la pintura, passant pel cant o la dansa i el moviment.