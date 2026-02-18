Sessions de cinema inclusives a Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb el Cinema Catalunya, oferirà sis sessions de projeccions inclusives entre el 28 de febrer i el 19 de desembre. La iniciativa, coneguda com l'Hora Blava, creix amb una sessió mes que l'any anterior.
El programa facilita l’accés al cinema a persones amb autisme i discapacitat intel·lectual i enguany arriba a la quarta edició. Segons el consistori, el programa "consolida Terrassa com a referent en l’accés universal a la cultura". El cicle inclou sis sessions adaptades, programades en dissabte a les 17 hores al Cinema Catalunya (carrer de Sant Pere, 9).
Les projeccions, obertes a tota la ciutadania, seran en català i amb entrada de preu reduït de 5,5 euros. L’Hora Blava "ofereix un entorn de projecció accessible, amb reducció d’estímuls sensorials i adaptació de les condicions de la sala per facilitar que persones amb autisme, discapacitat intel·lectual o sensibilitat sensorial puguin gaudir del cinema amb comoditat", apunta l'Ajuntament.
El programa
La programació completa es podrà consultar en format imprès al cinema i també en format digital al web del Cinema Catalunya. És la següent:
-28 de febrer: "Els misteriosos contes del pomer".
-28 de març: "Kayara".
-25 d’abril: "El tigre perdut".
-27 de juny: "Pollet llebre i el secret de la marmota".
-31 d’octubre: "Lola i el piano trencaclosques". Programa de curtmetratges.
-19 de desembre: "Super Charlie".
El govern municipal recorda que totes les sessions "incorporen mesures específiques per generar un entorn confortable i relaxat". La sala manté la llum d’ambient durant tota la projecció i el volum de la pel·lícula és més baix. No hi ha anuncis i s’habilita un espai exterior amb activitats tranquil·les "per a aquelles persones que necessitin sortir temporalment de la sala i fer una pausa". Es tolera l’expressió d’algun so durant la projecció. Les sessions es projecten a la sala 1, "que és accessible per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant una plataforma salvaescales", afegeix l'Ajuntament. Les famílies poden accedir a una guia d’anticipació amb pictogrames descarregable gratuïtament.
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, destaca que l’Hora Blava "és un exemple clar de com podem avançar cap a una ciutat realment inclusiva, on ningú en quedi exclòs per motius de discapacitat o sensibilitat sensorial". La regidora subratlla que garantir l’accés a l’oci i a la vida cultural comunitària "no és només una qüestió de sensibilitat, sinó de drets", i remarca que el cicle "contribueix a trencar barreres i a donar visibilitat a la diversitat als espais culturals de la ciutat".