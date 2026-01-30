Atenció: El Bulli de Ferran Adrià s'ha traslladat a Terrassa

Les planxes, la paret rústica i la cuina i el menjador (a mitja llum) del restaurant El Bulli, l'encarnació de la revolució gastronòmica global, es troben a Terrassa, perquè a Terrassa es roda "Gènesi", la sèrie de 3Cat que recrea en format de ficció els inicis de Ferran Adrià en el món de la gastronomia. El vessant terrassenc del projecte, presentat aquest divendres al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), s'amplia amb la participació de l'actor Pere Arquillué en un paper secundari i el record imprescindible de Juli Soler, segona pota d'aquella revolució. Soler, traspassat el juliol del 2015, impulsor d'El Bulli a principis dels anys 1980, era terrassenc. Miquel Fernández dona vida a Ferran Adrià i Ivan Massagué, a Juli Soler. El repartiment compta també amb Carlos Cuevas en el paper d'Albert Adrià i amb Mónica López, qui interpreta una prestigiosa crítica culinària. Més petjada egarenca a la sèrie: Bernat Llonch n'és el cap d producció i al desembre es va rodar també a la Cecot i a l'escola de ball Mambo Dance, amb gestions de Terrassa Film Office.
El treball serà estrenat a 3Cat la tardor vinent i més endavant arribarà també a Netflix, que participa del projecte i en farà difusió a la resta d'Espanya i a Amèrica. "Gènesi", sèrie dirigida per David Pujol, "mostra una Catalunya potent al món", segons ha comentat aquest divendres Oriol Sala-Patau, cap del departament de ficció de 3Cat, just abans del periple pel plató, amb un decorat de 240 metres quadrats, 110 dels quals dedicats a la reproducció de la cuina d'El Bulli original. La imitació és "fidedigna", ha ressaltat Pujol abans de recordar que el mateix Soler descrivia el restaurant de cala Montjoi com un local "rustico-tronat". El contrast entre el menjador i la moderna cuina impacta, i la fidelitat ambiental ha contribuït, segons el director, a la interconnexió i la creació del pla seqüència. "Hi ha hagut un gran esforç de producció i una comunió perfecta entre els productors i la família d'El Bulli", ha apuntat David Pujol.
La revolució
El rodatge, que va començar l'1 de desembre i acabarà el 13 de febrer, vol recuperar "el passat, present i futur de la revolució gastronòmica liderada per Ferran Adrià". Es tracta de la primera sèrie de ficció temàtica gastronòmica centrada en la figura del xef català i ha estat produïda per 3Cat amb Minoria Absoluta, Fischcorb i Emulsió Films AIE, amb l'impuls de la Generalitat i el suport de l'ICEC.
El treball serà estrenat a 3Cat la tardor vinent i més endavant arribarà també a Netflix, que participa del projecte i en farà difusió a la resta d'Espanya i a Amèrica
"David Pujol és amic de Ferran Adrià i un entusiasta de la seva obra. Aquesta ficció serà un gran aparador del nostre territori i està pensada per anar més enllà de les nostres fronteres", ha explicat Sala-Patau en la presentació d'una sèrie de sis capítols basats en fets reals, però amb llicències dramàtiques i papers inventats "que conformen una aliança entre cultura, audiovisual, gastronomia, territori i producte". El suport d'Adrià i l'aval d'elBulli Foundation ha estat cabdal per al rigor i la versemblança a les seqüències de cuina en una producció "que explica catalunya al públic global" i que neix "amb una marcada ambició internacional per mostrar la creativitat gastronòmica catalana al món".
Les parets del restaurant tenen superfície irregular i emblanquinada, amb bigues vistes a dues aigües. Res que sigui comestible és de mentida, de cartó pedra, res és simulat. Els responsables de la producció han volgut deixar clara aquesta circumstància, perquè "entre bambolines, en una sofisticada cuina davant del plató que disposa de tot el necessari per traslladar a la ficció la innovació gastronòmica catalana, un equip de cuiners que havia treballat a El Bulli, com Eduard Bosch i Marc Cuspinera, han elaborat més de 70 plats que apareixen a la ficció". En funció del moment narratiu, el mateix Ferran Adrià i David Pujol han escollit de manera conjunta d'entre els 1.846 plats que és cuinaven al temple gastronòmic de Cala Montjoi. "El trencament de la norma no hauria estat possible sense les bases de la cuina tradicional. L'avantguarda va abraçar la tradició", ha destacat el director.
A més de Terrassa, on s'han representat els interiors i la cuina del restaurant i el local buit que després seria el Tickets d'Albert Adrià, el rodatge ha inclòs localitzacions al Maresme, la Costa Daurada i Montserrat. Un restaurant fictici, anomenat Can Canabach, que es troba al Penedès i es caracteritza pels seus plats de cuina tradicional, suposa el contrapunt dramàtic i gastronòmic dins la ficció. De cala Montjoi s'ha fet servir la porta d'entrada real d'El Bulli i els entorns naturals, d'on el xef treia la matèria primera. Una masia de Barcelona és l'entrada i l'interior de Can Fabes, el restaurant del cuiner Santi Santamaria.
Reivindicació
"Ferran Adrià no hauria estat el que va estar sense Juli Soler", ha comentat Ivan Massagué, que interpreta el paper del restaurador terrassenc i ha parlat amb la família del desaparegut cuiner per estudiar la seva figura en una tasca d'indagació enriquidora: "A vegades pregunto si estic sobreactuant, però em diuen que no, que el Juli era així". Enèrgic, divertit. Miquel Fernández interpreta el jove Ferran Adrià i, com la resta del repartiment, s'ha preparat a consciència per recrear el seu personatge. No ha pogut obviar, per descomptat, la particular forma d'expressió del xef, sense caure en la paròdia: "He tingut la sort de parlar amb el Ferran, d'entrevistar-lo i de dinar amb ell".
Carlos Cuevas ha reivindicat també el paper d'Albert Adrià, el germà petit del Ferran. Ambdós formen "un binomi perfecte" amb una relació fraternal "molt profunda" malgrat la diferència d'edat "'d'entre set i vuit anys", ha exposat l'alter ego de l'aconseguidor de l'esferificació i altres fórmules culinàries que alimenten, mai millor dit, una sèrie concebuda amb un argument de doble eix temporal. D'una banda, segueix la transformació d'El Bulli, des dels seus orígens com discret restaurant a la Costa Brava fins a convertir-se "en una icona global sota el lideratge de Ferran Adrià". De l'altra, es narra la història fictícia de Glòria Canabach (Mónica López), una crítica culinària retirada, marcada per la culpa, que torna dels Estats Units després de la mort del seu pare i es retroba amb la seva neboda Lola, amb qui decideix obrir el restaurant familiar, Can Canabach. Tot plegat dona sentit a la gènesi d'un mite que es recrea a Terrassa.