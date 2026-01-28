Torna a Terrassa el millor imitador de Michael Jackson

Es fa dir Ximo Jackson i el seu espectacle, Michael’s Legacy, és considerat el millor espectacle musical de tribut al Rei del Pop a Espanya. Sí, quedava clar: la suma del cognom artístic del Ximo i el títol de l’espectacle deixava poc espai als dubtes: aquest divendres torna a Terrassa l’esdeveniment d’homenatge a Michael Jackson (1958-2009), que aterrarà a LaFACT a les 21 hores. Aquest dijous només quedaven disponibles un parell d’entrades.
De “Thriller” a “Billie Jean”, passant per “Smooth criminal” i èxits dels Jackson 5, se succeiran damunt l’escenari en un reconeixement musical i coreogràfic a la figura del cantant, productor compositor i ballarí nascut a Gary. La proposta, avalada pel Club de Fans de Michael Jackson a Espanya, recrea amb fidelitat el concepte de les grans gires de l’artista.
Tot plegat, de la mà de Ximo Jackson, un intèrpret d’origen valencià que representa i imita el seu ídol des dels 5 anys i que ha estat reconegut com el millor doble espanyol de l’artista musical més reeixit de tots els temps, segons els Guinness World Rècords. La posada en escena de l’espectacle inclou rèpliques exactes del repertori original, un cos de ball de vuit ballarins, una banda de quatre músics i veus en directe. La d'aquest divendres serà la tercera vegada que el mateix conjunt actua al centre cultural de la rambla d’Ègara.