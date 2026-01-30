Terrassa reclama inversions "immediates" davant el col·lapse de Rodalies

El debat sobre l'estat crític de les infraestructures ferroviàries ha marcat l'apartat de mocions del ple municipal de gener. L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat una proposta de resolució, presentada conjuntament per l'equip de govern (Tot per Terrassa i Junts per Terrassa) i ERC, per exigir solucions davant les incidències reiterades al servei de Rodalies.
El text aprovat reclama un pla d'inversions, el "traspàs real i efectiu" de les competències cap a la Generalitat i mesures concretes de compensació, com la gratuïtat del servei o l'alliberament del peatge de la C-16 quan la xarxa ferroviària falli i obligui els usuaris a utilitzar el vehicle privat.
El tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona (TxT), ha demanat disculpes per la presentació d'urgència de la moció, justificada per les incidències del cap de setmana anterior, després de l'accident de Gelida el passat 20 de gener.
Cardona ha reivindicat que la ciutat, tercera de Catalunya, "no s'ha quedat de braços plegats" i ha actuat amb "rapidesa i sentit de ciutat" posant en marxa un bus llançadora gratuït entre Terrassa Est i l'Estació del Nord per oferir una alternativa real als viatgers.
A més, Cardona ha recordat que hi ha hagut una bona coordinació amb l'Ajuntament de Manresa per reclamar la gratuïtat dels peatges de la C-16.
També ha qualificat l'anunci d'un mes de gratuïtat del servei com a "necessari però probablement insuficient". "Reclamem una inspecció urgent i exhaustiva, perquè la ciutadania té dret a saber si aquesta infraestructura és segura". "Aquesta situació erosiona la confiança de tota una generació d'usuaris, Terrassa diu prou", ha reblat.
Des de Junts, Meritxell Lluís ha denunciat el "deute històric" de l'Estat en infraestructures "que hem denunciat diverses vegades" amb "plans d'inversió que no es compleixen" i "una gestió deficient". També Pep Forn (ERC) ha defensat la necessitat de la proposta per reclamar "un sistema que funcioni i solucioni problemes". Forn ha recordat que "ha plogut a tota Catalunya i la xarxa que no és de l'Estat, sinó de la Generalitat [FGC] ha continuat funcionant".
Per la seva banda, el PSC ha votat a favor de la totalitat de la moció del govern, però la seva portaveu ha mostrat el seu enuig cap al govern municipal i Esquerra per no haver convidat el seu grup a signar la proposta: "És decebedor". Eva Candela ha ofert col·laboració institucional i "mà estesa" a l'alcalde per reclamar millores a Madrid i al Parlament, tot recordant que el procés de traspàs ja s'ha iniciat a través de la nova empresa mixta. "Jo personalment, alcalde, per a tot allò que faci falta té el meu telèfon i ens movem de presa; coincidim en la necessitat d'anar a l'una per defensar aquests projectes", ha reiterat.
L'alcalde, Jordi Ballart, ha entomat l'oferiment i ha rebaixat la tensió revelant converses prèvies amb la portaveu socialista. "Ja vam coincidir en la necessitat d'anar a l'una per defensar tots aquells projectes que milloren la xarxa de Rodalies", ha afirmat Ballart, tot assegurant que l'objectiu comú és evitar que les inversions beneficioses per a la ciutat "s'endarrereixin més en el temps".
La moció conjunta ha quedat aprovada amb el suport unànime als punts de reclamació d'inversions, i amb el vot contrari PP i Vox únicament en el punt referent al canvi de titularitat del servei.
La portaveu popular, Marta Giménez, ha defensat que "la solució no és traslladar la competència, sinó forçar l'Estat a pagar i posar-se al dia".
Vox, a més, ha presentat una proposta pròpia sobre el tema que no ha prosperat.
Prèviament, la Junta de Portaveus havia aprovat expressar el dol per les víctimes tant de l'accident de Gelida com del temporal a Palau-Sator, tot i que, en principi, s'havia acordat posposar la moció de caire més polític fins al ple de febrer.