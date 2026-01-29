Miki Núñez, Lildami i Doctor Prats: de Terrassa als Premis Enderrock

La producció musical de Terrassa camina amb pas fort als Premis Enderrock de música catalana. Miki Núñez, Doctor Prats i Lildami formen part dels guanyadors de la primera volta de votació popular en aquesta edició, que culminarà amb una doble gala el 25 i el 26 de març, amb una vintena d'actuacions a l'Auditori de Girona.
Els resultats de la primera volta han inclòs Miki Núñez en la llista de Millor Artista del 2025 juntament amb 31 FAM, Buhos, Els Catarres, Ginestà, La Fúmiga, Mama Dousha, Oques Grasses, Svetlana i The Tyets, mentre que la banda Doctor Prats, amb l'àlbum "F5", figura a l'àmbit de solistes i grups que opten a Millor Disc de Pop-Rock, compartint espai amb Auxili, Boom Boom Fighters & Cookah P, Buhos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Ginestà, Remei de Ca la Fresca, Sexenni i Sidonie.
Música urbana
Per la seva banda, Lildami ha passat la selecció de vot popular i s'inclou en la llista de favorits al guardó Millor Disc de Música Urbana pel seu treball "Bentornat". Al mateix reconeixement aspiren 31 FAM, Baya Baye & Viktor Pizza, Fades, Flashy Ice Cream, Jazz Woman, Mushka, Scorpio, Svetlana i The Tyets.
El guitarrista Pau Figueres, que és barceloní però fill de terrassenc, i productor del primer disc de Gemma Humet, opta al premi de Millor Disc de Pop-Cançó d'Autor pel seu àlbum amb Judit Neddermann.
La segona volta de votació popular permetrà decidir, des d'aquest dijous mateix, els tres finalistes i votar els candidats de jazz i clàssica. Aquesta segona ronda s'allargarà fins al 18 de febrer.