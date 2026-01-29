Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 30 i 31 de gener, i 1 de febrer

A Terrassa tenim a tocar un cap de setmana de variat ventall que inclou muntatges teatrals , il·lusionisme, inauguracions d'exposicions i, com no, música, molta música. Aquí us proposem una desena d'activitats per a diferents paladars culturals quan el gener tomba.
El Rei del Pop
“Michael’s Legacy”, espectacle musical i de ball dedicat a Michael Jackson, a LaFACT Cultural. Aquest divendres, 30 de gener, a les 21 hores.
Nit màgica
Sopar amb màgia. Al Cafè de l'Aula. Divendres, 21.30 hores.
Exposició
Inauguració de l’exposició “Xesco Boix encara canta!”, al Centre Cultural El Social, al carrer de la Font Vella. Dissabte, 18 hores.
Memòria
L’actriu Alba Valldaura porta al Coro Vell l’espectacle teatral “iaia: memòria històrica”. Dissabte, 19 hores.
Jazz a Prop
Concert inaugural del nou cicle Jazz a Prop, amb la formació Jazz Clar. Al centre cívic Montserrat Roig. Dissabte, 20 hores.
Nova Jazz Cava
Concert “Coordenades”, amb Hèctor Floría Quartet, dins de la programació estable de la Nova Jazz Cava de Terrassa. Dissabte, 21.30 hores.
Tribut
Actuació del grup Pacto entre Caballeros, concert d’homenatge al cantautor Joaquín Sabina. A la Sala Rasa 64. Dissabte, 21.30 hores.
Folk
Concert del duo Zazu & Jose, proposta folk al Cafè de l'Aula. Dissabte, 21.30 hores.
Teatre
Representació del muntatge “El crèdit”, de Jordi Galceran, amb Vada Retro Teatre, al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Sala Crespi. Diumenge, 1 de febrer, 18 hores.
Màgia
Espectacle del conegut il·lusionista Víctor Caballer, Pando el Mago, a les instal·lacions de LaFACT. Diumenge, 18 hores