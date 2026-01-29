Cultura i Espectacles

Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 30 i 31 de gener, i 1 de febrer

Una desena de propostes culturals per acabar el gener i començar el febrer

  • "El crèdit", de Jordi Galceran, teatre a la Sala Crespi
  • Moment de l'espectacle de tribut a Michael Jackson -

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 18:27

A Terrassa tenim a tocar un cap de setmana de variat ventall que inclou muntatges teatrals , il·lusionisme, inauguracions d'exposicions i, com no, música, molta música. Aquí us proposem una desena d'activitats per a diferents paladars culturals quan el gener tomba.

El Rei del Pop

“Michael’s Legacy”, espectacle musical i de ball dedicat a Michael Jackson, a LaFACT Cultural. Aquest divendres, 30 de gener, a les 21 hores.

Nit màgica

Sopar amb màgia. Al Cafè de l'Aula. Divendres, 21.30 hores.

Exposició 

Inauguració de l’exposició “Xesco Boix encara canta!”, al Centre Cultural El Social, al carrer de la Font Vella. Dissabte, 18 hores.

 

Memòria 

L’actriu Alba Valldaura porta al Coro Vell l’espectacle teatral “iaia: memòria històrica”. Dissabte, 19 hores.

Jazz a Prop

Concert inaugural del nou cicle Jazz a Prop, amb la formació Jazz Clar. Al centre cívic Montserrat Roig. Dissabte, 20 hores.

Nova Jazz Cava 

Concert “Coordenades”, amb Hèctor Floría Quartet, dins de la programació estable de la Nova Jazz Cava de Terrassa. Dissabte, 21.30 hores.

Tribut 

Actuació del grup Pacto entre Caballeros, concert d’homenatge al cantautor Joaquín Sabina. A la Sala Rasa 64. Dissabte, 21.30 hores.

Folk

Concert del duo Zazu & Jose, proposta folk al Cafè de l'Aula. Dissabte, 21.30 hores.

Teatre 

Representació del muntatge “El crèdit”, de Jordi Galceran, amb Vada Retro Teatre, al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Sala Crespi. Diumenge, 1 de febrer, 18 hores.

Màgia 

Espectacle del conegut il·lusionista Víctor Caballer, Pando el Mago, a les instal·lacions de LaFACT. Diumenge, 18 hores


 

