Una gran banda de cinema a Terrassa

Qui vulgui vibrar amb versions jazzístiques de temes emblemàtics del cinema, de les pel·lícules de James Bond a “The Pink Panther”, passant per “Mission impossible” o “Singin’ in the rain”, té una cita aquest divendres a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb una big band molt propera. La programació estable del local del passatge de Tete Montoliu ha reservat la nit de divendres per a la Fredi’s Jazz Band; és a dir, per a un conjunt de 21 músics joves, una munió de talent sorgit de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera, consolidada com a Associació Musical i dirigida per Enric Alegre, arranjador, clarinetista i saxofonista vilafranquí amb una llarga trajectòria en l’escena jazzística.
El treball de la Fredi’s Jazz Band destaca per la seva energia i per un llenguatge que abasta des del swing clàssic i ballable fins al jazz contemporani, tot plegat sustentat en arranjaments exclusius pensats específicament per a big band. Aquesta constitueix una de les marques distintives de la formació, que aquest divendres presentarà a la Nova Jazz Cava un repertori inèdit titulat “Bandes sonores de pel·lícules en clau de jazz”, títol directe per designar amb claredat una exploració creativa de les grans bandes sonores del cinema, reinterpretades amb la frescor pròpia d’una formació àmplia i plena de talent emergent. El programa es va estrenar el novembre passat a l’Auditori de Vilafranca del Penedès, dins del Most Festival 2025, i aquesta formació XL no descarta donar continuïtat discogràfica a aquest projecte.
Mancini i Count Basie
A més de les peces referides, i de temes de “My favorite things” o “Goldfinger”, la vetllada inclourà temes assentats al cànon jazzístic i vinculats al cel·luloide, com ara “Moon river”, popularitzada per l’orquestra de Count Basie; el conegut “Over the rainbow” o “The days of wine and roses”, amb música de Henry Mancini. El conjunt interpretarà també dos temes de Count Basie i alguna peça del disc “#2” (Temps Record), enregistrat per la banda l’any 2024.
La Fredi’s Jazz Band, nascuda el 2015, va signar l’any passat un conveni de col·laboració amb la Nova Jazz Cava per assajar-hi setmanalment i preparar les seves produccions al local terrassenc.