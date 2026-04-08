Atenció: una munió d’ocells a l’Auditori Terrassa

En l’aire teatral s’escoltarà piular dels ocells, potser algun aleteig, però les veus seran humanes. “Vol de veus” és l’original proposta de l’Eir Grup Vocal, un conjunt que oferirà aquest dissabte vinent, a les 19 hores, un espectacle multidisciplinari amb el protagonisme de l’evocació. Ho farà a l’Auditori Terrassa amb un projecte d’una hora de durada que celebra la natura i la llibertat de les aus amb harmonies al·lusives a paisatges sonors únics, segons indica la presentació d’un programa que reuneix repertori tradicional català, cançons d’autor i obres d’estrena de compositors contemporanis propers al cor. L’espectacle incorpora la dansa i el moviment de Sandra Ballbè.\r\n\r\nL’Eir Grup Vocal és un grup femení nascut a Terrassa el 2021 que es defineix “per un esperit eclèctic que abraça des de la música clàssica fins a les peces més innovadores”. La seva experiència s’ha enriquit amb col·laboracions amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) i estrenes de compositors com Aleix Puig, Jordi Cornudella i Daniel Garcia entre d’altres. Aquest dissabte, la formació coral convidarà el públic a un vol musical per descobrir els sons i les emocions que els ocells poden inspirar.\r\n