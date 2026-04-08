Un tapís de primavera a Terrassa

Com es pot crear un tapís amb elements naturals? A aquesta pregunta respondrà l’artista i tallerista Susana Nettleton en una activitat dirigida a públic familiar que es desenvoluparà aquest diumenge vinent, a les 11.30 hores, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.\r\n\r\n“Tapís de primavera” és bastant més que una operació de reciclatge. És l’ús d’elements vegetals per a la creació artística. L’activitat, gratuïta, està dissenyada de manera específica per a infants amb edats compreses entre els 5 i els 12 anys, acompanyats. Tot i que no s’exigeixi pagament, cal reserva prèvia perquè les places són limitades. Susana Nettleton mostrarà al públic com construir un tapís amb materials de la natura: fulles, branques flors, tiges i altres elements vegetals. Els infants decidiran la composició per crear el seu propi muntatge de colors i textures. El tapís es realitza sobre un teixit d’arpillera i, un cop acabat, l’enganxaran sobre una cartolina.\r\n\r\nL’organització de l’acte convida les famílies a portar “elements vegetals com fulles, branques, flors amb tija o d’altres de similars”. El Museu Tèxtil es troba al número 25 del carrer de Salmerón.\r\n