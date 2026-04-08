I ara, blues a dojo en un nou festival a Terrassa

De fogassa mai n’hi ha massa. Terrassa comptarà des d’aquest dimecres, 8 d'abril, amb un nou festival, dedicat al blues i organitzat per l’animós Cafè de l’Aula. Els concerts i altres activitats se succeiran fins al 25 d’abril en aquest local.
Això és un no parar. I ara, quan els ressons del Festival Jazz Terrassa encara suren a les cantonades, arriba el torn del germà, o cosí germà, o fill, que amb això de les filiacions i els parentius de gèneres musicals mai se sap del tot si s’encerta o no. Arriba el Festival de Blues de Terrassa, el festival Sense Filtrar, que neix de l’impuls de l’activa gent del Cafè de l’Aula, on a partir d’aquest dimecres, i fins al 25 d’abril, es desenvoluparà un ampli catàleg del blues més variat, del més morós i amb efluvis de pantà al més enèrgic i elèctric, emparentat amb el rock and roll. Hi haurà concerts, però també classes magistrals, i exposicions, jam sessions, vermuts musicals i unes quantes propostes més.
La inauguració
Per començar, la captivitat voluntària que afecta molts apassionats d’aquesta música. El festival s’inaugurarà aquest dimecres, a les 19.30 hores. A les 20, s’obrirà una exposició pictòrica, amb obres de Diego Quezada; i a les 20.30 hores, el certamen, en allò purament musical, serà una realitat amb el primer concert, a càrrec de The Blues Prisoners, el duo format per Lluís Souto Gassó i Sergio Giunta Díaz, guitarra i veu i harmònica.
El recital es proposa en format de sopar-concert, com passarà aquest dijous amb Sofian Dhondt & August Tharrats, també a les 20.30 hores. El primer és un vocalista enèrgic procedent de Flandes. El segon requereix poques presentacions: August Tharrats és pioner del piano blues i boogie a Catalunya. El Cafè de l’Aula subratlla que tots dos recorreran clàssics de New Orleans, Kansas City o Chicago “amb un estil propi i vibrant”.
Els primers passos de l’esdeveniment seran intensos, com correspon a un al·luvió de blues sense filtrar. Aquest divendres, més, un parell d’hores més tard. Per a les 22.30 s’ha programat la presència d’Agustí Burriel, Ignasi Poch, Andreu Ros i Javier Cortés, tots quatre reunits sota el nom d’Agustí Burriel R&B Quartet, que ja indica el camí que seguirà aquesta banda comandada per una veu qualificada d’“underground” pels organitzadors. Burriel “domina el rock’n’roll, el rhythm&blues, el swing i el jazz vocal”, i al local del carrer del Doctor Ullés oferirà un repertori amb diverses peces d’homenatge “a les grans veus afroamericanes dels 40 i 50”.
Dissabte, per acabar la primera setmana del festival nounat, l’establiment presentarà Wax & Boogie, “un dels formats més potents i valorats del blues, el rhythm & blues i el boogie woogie”. Ster Wax i David Giorcelli “capturen l’esperit de la música afroamericana i el transformen en un llenguatge propi, ric i ple de matisos” amb Reginald Vilardell i Little Jordi completant la formació. El concert començarà a les 22.30 hores.
El programa del primer Festival de Blues de Terrassa inclou una dotzena de concerts. La setmana vinent i la següent vindran ben atapeïdes amb un llistat de propostes que tancarà Joan Rubau & The Blues Hummingbirds el 25 d’abril, a les 22.30 hores. Abans, Giro’s Boys Band, Alberto Burguez & Homero Tolosa, David Giorcelli Trio & Artem Zhulyev (concert ballable, s’especifica), Lluís Coloma Trio, Roger Felez Full House, Sweet Martha & Jhonny Bigstone i Suitcase Brothers. Una de les cites més especials del certamen serà el vermut musical, previst per al 12 d’abril, a les 12 hores, amb l’actuació dels combos de l’Aula de Música.
Figures i talent emergent
El Cafè de l’Aula destaca que figures consolidades del blues internacional “comparteixen cartell amb talent local i emergent” en un programa que contempla també “jam sessions obertes, ‘blues dance’, ‘masterclass’ i nits on músics i públic respiren el mateix aire”.
La compra d’entrades i la reserva per als concerts dona accés a l’esdeveniment, “però no implica la reserva de taula per sopar”, adverteixen els gerents del local situat a Ca n’Aurell. Si els interessats també volen sopar a l’establiment, han de fer reserva prèvia de taula contactant amb la direcció per telèfon, WhatsApp o a través del formulari de la web. Els responsables del cafè recomanen reservar amb antelació, “ja que l’aforament del restaurant és limitat”. Les entrades i les reserves per a aquest dimecres i aquest dijous estan exhaurides. Les corresponents a la setmana vinent van “a molt bon ritme”, informa Isabel Gómez, gerent del local, molt satisfeta amb la "gran rebuda" assolida pel certamen a Terrassa i altres localitats.
Un homenatge a les grans veus femenines
El festival donarà el tret de sortida aquest dimecres amb la inauguració de l’exposició “Elles. Un gest, un homenatge”, de l’artista i músic Diego Quezada. Aquesta mostra ret tribut a les grans veus femenines del blues, el soul, el funk i el jazz, “establint un pont visual amb la música que inundarà la sala durant els dies posteriors”, assenyalen els organitzadors d’un nou projecte cultural que neix a Terrassa “amb voluntat de continuïtat i amb una aposta clara per la qualitat artística i el format de proximitat”. El festival se celebrarà íntegrament en un espai únic: el Cafè de l’Aula, ubicat al número 62 del carrer del Doctor Ullés.