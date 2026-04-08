Escenari d’amor i sacrifici a Terrassa

Els temes que trenen la història són tan clàssics com l’esperit del ballet que els porta a l’escenari. La companyia American Classic Ballet arriba a Terrassa per representar “La Bayadère”, una obra composta per Ludwig Minkus i coreografiada per Marius Petipa l’any 1877. Aquesta història d’amor, gelosia i traïció ambientada a l’Índia, protagonitzada per la ballarina Nikiya i el guerrer Solor, es presentarà a LaFACT aquest dissabte vinent, a les 20 hores, amb preus que van dels 12 als 22 euros.
La coreografia original ha estat revisada per George Birkadze, director artístic del muntatge. Bona part de la fama de la peça està relacionada amb el “Regne de les ombres”, un acte amb una alta càrrega simbòlica i d’exigència tècnica del repertori clàssic. La presentació de l’obra subratlla la unió de “l’elegància del ballet clàssic” i la passió d’una nova generació de ballarins americans, que dona com a resultat una història d’amor i sacrifici estructurada en dos actes.
Actes
El primer acte s’obre amb l’escena “El temple i el bosc sagrat”. Durant el Ritual del Foc, Nikiya és consagrada com a primera ballarina del temple. El Gran Brahmà li declara el seu amor, però ella el rebutja. Aquella mateixa nit, Nikiya i Solor es troben en secret i es declaren amor etern davant el Foc Sagrat. El Gran Brahmà els descobreix i, mogut per la gelosia, jura venjar-se.
A les següents escenes, el relat es complica amb la decisió del rajà de casar la seva filla, Gamzatti, amb Solor, l’intent de Gamzatti de subornar Nikiya, un tens enfrontament, la fugida de la ballarina, la seva mort per enverinament a causa de la mossegada d’una serp que algú ha amagat dins una distella de flors, el turment de Solor i, al final, el “Regne de les ombres”. En aquest passatge, a la segona escena del segon acte, Solor experimenta una visió onírica i creu retrobar-se amb la seva estimada. Tots dos tornen a ballar junts.