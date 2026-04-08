Surten a la llum a Terrassa obres de pessebre fetes pel Suri

I ara, art de pessebre. Han sortit a la llum figures de Jesús, la Mare de Déu i Sant Josep realitzades pel pintor Floreal Soriguera, el Suri (1927-2023). Aquest dimarts, el Diari de Terrassa va publicar que l'Ajuntament posarà el nom de Soriguera al casal cívic de Ca n'Aurell, on instal·larà la rèplica del mural descobert a la paret d'una empresa.
Gairebé tot en ell era una capsa de sorpreses. Al seu temperament lliure se sumava una fecunda producció artística. Es calcula que Floreal Soriguera va pintar més de 20.000 obres, moltes de les quals encara es troben en parador ignorat. La família del Suri en conserva unes 2.000, unes 400 a casa i la resta, en magatzems. De les restants citades, unes 1.500 estan fotografiades, almenys. Un centenar de quadres pertany a l’Ajuntament, donats pel propi artista; també estan guardats en un magatzem, però Josep Guindo i la família del pintor esperen tenir accés a aquestes creacions (algunes de les quals, en procés de restauració) per catalogar-les i fer-les aparèixer en el llibre que Guindo prepara amb l’historiador Domènec Ferran.
A l’aventura de descobriments s’ha afegit a les darreres setmanes un de molt valuós. Es tracta d’unes obres en fusta, d’art pessebrista, que romanien a la botiga de mobles Lloveras, el responsable de la qual era amic del pintor. Les figures representen la Sagrada Família, però la intenció dels promotors dels actes commemoratius del 2027 és que formin part de l’exposició i, per descomptat, del llibre i d’una web en preparació.