Bomba de jazz a Terrassa: venen Pastorius, Benavent i Dave Holland

Mancant dos mesos per a l'inici de la cita, encara no s'havia divulgat cap punt del cartell del Festival Jazz Terrassa 2026, la 45a edició del certamen. D'acord amb la primera notícia, segurament ha valgut la pena l'espera. El Club de Jazz Terrassa ha informat aquest dijous de quatre noms que corresponen a quatre estrelles internacionals, una bomba: el baixista Carles Benavent, el també baixista Felix Pastorius i el veterà contrabaixista anglès Dave Holland, que vindrà acompanyat de Lionel Loueke.
Benavent actuarà a la Nova Jazz Cava el 7 de març. El músic barceloní que va treballar de manera intensa amb Paco de Lucía, Chick Corea, Miles Davis, Camarón de la Isla i Jorge Pardo, ha visitat Terrassa diverses vegades. Ho va fer, per exemple, al maig passat per testimoniar el seu respecte a Jordi Bonell en el gran concert d'homenatge al desaparegut guitarrista que es va desenvolupar a la Nova Jazz Cava. Només va participar, com la resta, amb una aportació, un solo de baix elèctric, però va ser més que suficient per demostrar el que continua sent aquest baixista revolucionari que va trobar en la fusió del jazz amb el flamenco un camí propi i fecund.
Pastorius, sí, com hauran endevinat els més avesats en el món del jazz, sobretot aquells inclinats al jazz rock, és fill del mític, recordat, inigualable Jaco. Benavent i el virtuós Pastorius oferiran a Terrassa el projecte “Bluestorius”, una singular trobada de jazz fusió de doble lideratge que va néixer l’any passat arran d’una trobada a Madrid. Els dos baixos elèctrics es combinen en un llenguatge rítmic i harmònic del jazz contemporani, amb la complicitat de Roger Mas al piano i Toni Pagès a la bateria.
I què dir de Dave Holland, una de les figures més destacades del contrabaix jazzístic en l'últim mig segle. Aquest compositor, que a l’octubre farà 80 anys i va visitar la nostra ciutat fa una dècada, ha treballat amb mites com Miles Davis, John McLaughlin, Pat Metheny, Stan Getz, Chick Corea, Anthony Braxton, Sam Rivers, John Abercrombie i Jack DeJohnette. També, amb el guitarrista flamenco Pepe Habichuela. Especialment productiva als darrers temps ha estat la seva col·laboració amb el guitarrista John Scofield.
Holland actuarà a Terrassa el 13 de març, en tàndem amb el guitarrista Lionel Loueke, presentant el treball conjunt “United”. El concert a la Nova Jazz Cava serà el punt de partida de la gira europea del duo. Loueke, guitarrista de Benín molt original en la seva capacitat de fusionar el jazz modern amb músiques de l’Àfrica Occidental, ha treballat de manera continuada amb Herbie Hancock i ha col·laborat amb artistes com Wayne Shorter, Sting o Esperanza Spalding. A Terrassa va tocar el 2025 com a membre de Fairgrounds, amb el baterista Jeff Ballard.
Mentrestant, la vida segueix abans del gran esdeveniment jazzístic anual. La programació estable de la Nova Jazz Cava de Terrassa oferirà aquest divendres (21.30 hores) el concert del Lluís Capdevila Trio, “Mompou Revisited: intimate impressions”. El títol és inequívoc: el trio internacional liderat pel pianista Lluís Capdevila, i completat per Petros Klampanis al contrabaix i Lucca Santaniello a la bateria, proposen una revisió íntima i contemporània de l’obra del compositor Frederic Mompou.