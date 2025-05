Carles Martínez, abonat al Teatre Lliure: ara adapta Harold Pinter

El Teatre Lliure estrena avui “Una mena d’Alaska”, una peça de Harold Pinter dirigida per Ivan Benet que explica la història d’una dona que torna en si després de vint-i-nou anys adormida. En el quartet protagonista trobem l’actor Carles Martínez (Terrassa, 1966), qui viu un any 2025 abonat al Teatre Lliure i de gran èxit.

I és que el passat febrer va estrenar “L’herència”, que passarà com una de les obres de la temporada teatral, especialment per la seva maratoniana durada (6 hores), així com per la temàtica LGTBIQ+, que va mobilitzar en massa la comunitat fins a l’amfiteatre de Montjuïc. Però és que, a més a més, l’actuació de Carles Martínez va rebre unes crítiques especialment laudatòries.

Dos mesos més tard, torna ara amb Una mena d’Alaska”, projecte en el qual l’acompanyen les actrius Mireia Aixalà i Aida Oset; així com el ballarí Andrés Corchero.

Es tracta d’un muntatge que fusiona teatre, dansa i música i que es podrà veure del 7 de maig a l’1 de juny a l’Espai Lliure de Montjuïc.

“Entra en un món desconegut”

En aquest cas, Carles Martínez és el doctor que ha estat fent el seguiment de la pacient durant tots aquests anys i li administra el medicament perquè es desperti. “És una persona que ve d’un món racional i tangible que entra en un món desconegut”, explicava ahir l’actor en roda de premsa des del Teatre Lliure.