Prime Video estrena el darrer film de Lasse Hallström, rodat a Terrassa

La darrera producció rodada al Parc Audiovisual de Terrassa ha arribat aquest dimecres a la petita pantalla. Es tracta d'"El mapa que me lleva a ti", darrer treball del prestigiós cineasta suec Lasse Hallström, responsable de films tan notables com "¿A quien ama Gilbert Grape?", "Las normas de la casa de la sidra", "Chocolat" o "Siempre a tu lado (Hachiko)".
La pel·lícula, que es pot veure a través de la plataforma Prime Video, està protagonitzada per l'actor de moda als Estats Units, el neozelandès K.J. Apa (un dels protagonistes de la sèrie "Riverdale", que protagonitzarà l'any vinent un "biopic" sobre l'actor James Stewart) i la nord-americana Madelyn Cline (coneguda per "Outher Banks"), a qui la premsa rosa atribueixen un dels grans "affaires" amorosos d'aquest estiu. El rodatge va començar el dia 8 de juliol de l'any 2024.
Completen el repartiment els nord-americans Josh Lucas ("Una mente maravillosa"), Sofia Wylie, Madison Thompson "Ozark") i Orlando Norman. Hi apareix també l'actriu barcelonina Eva García Montiel ("Parenostre", "Com si fos ahir").
A "The map That Leads to You", Cline interpreta Heather, una jove que emprèn una aventura per Europa amb els seus millors amics dedsprés de graduar-se i just abans d'enfrontar-se a la seva vida perfectament planificada als Estats Units. Però es creua en el seu camí en Jack (personatge interpretat per Apa), un desconegut magnètic i misteriós. La seva instantània connexió encén un viatge emocional que cap dels dos no s'esperava. A mesura que creix la seva relació, els secrets, les decisions vitals i les veritats ocultes posaran a prova el seu vincle i canviaran la seva vida d'una manera que mai no haurien imaginat.
El film està basat en l'exitosa novel·la juvenil del mateix títol publicada l'any 2017 per l'escriptor nord-americà J. P. Monninger, que va morir aquest mes de gener als 71 anys. Els responsables del guió són Leslie Bohem i Vera Herbert i es tracta d'una producció d'Amazon MGM Studios, Nostromo Pictures i Temple Hill Entertaintment.
"El mapa que me lleva a ti" es va rodar en part al Parc Audiovisual de Terrassa, així com en altres localitats catalanes, entre elles Barcelona i Cadaqués, així com la comarca del Bages i Donosti. Part dels exteriors del film es van rodar a la ciutat portuguesa de Porto.