Carles Martínez representa la "Decadència"

Són amants i s’abandonen a una decadència que converteix l’escenari en càrrega de representació del vici, en pura amoralitat de rics. Ell és el terrassenc Carles Martínez. Ella, la barcelonina Míriam Alamany. Ambdós interpreten “Decadència”, una obra teatral inclosa en el festival Grec 2025 que es representa a la Sala Atrium de la capital catalana , fins el diumenge 27 de juliol

Carles Martínez (Terrassa, 1966) és actor de teatre, cinema i televisió. Guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre l’any 2025 i el Premi a Millor Actor de l’Any, atorgat per la crítica teatral barcelonina, l’any 1997, ha treballat amb directors com el també terrassenc Sergi Belbel, Oriol Broggi o Lluís Pasqual.

Aquest mes de juliol, ho fa amb Glòria Balañà i Altimira amb l’adaptació de “Decadència”, un text del dramaturg britànic Steven Berkoff que destil·la ironia i humor negre, i crítica a la hipocresia. És una aventura teatral de contingut ferotge amb un protagonista doble: la parella formada per Helen (Míriam Alamany) i Steven (Carles Martínez).

Els amants es lliuren al plaer constant, oscil·lant del caviar a l’alcohol, combinant el sexe i l’òpera. “Ni tan sols els seus patètics cònjuges, que potser són tan burgesos com ells, però no són ben bé iguals, els poden espatllar la festa”, explica el festival en el programa. El text de Berkoff, en vers lliure, és “amarg, irreverent, intolerant i punyent”. Esdevé “una bufetada a uns éssers acomodats i frívols, rics i banals fins a l’extrem”. El mateix Steven Berkoff, actor a més d’escriptor, va interpretar la versió cinematogràfica de l’obra amb Joan Collins.

Coproducció

La representació de “Decadència” és fruit d’una coproducció del Grec 2025 Festival de Barcelona, Vània Produccions i Atrium Produccions. Té una durada de 80 minuts. Encara en queden vuit funcions a la Sala Atrium.

Des del 1988, Carles Martínez ha participat en més de 70 muntatges teatrals, de l’obra “Això ja ho he viscut” a “Edip de Sòfocles” passant per “Les bruixes de Salem” o “Incendis”. En matèria audiovisual, ha participat en sèries com “Vidas perfectas”, “El confidente”, “Porca misèria”, “La memòria dels cargols”, “Kubala, Moreno i Manchón”, “Carvalho” “Lo Cartanyà” o “Vinagre”. Les seves incursions cinematogràfiqes inclouen pel·lícules com “13 dies d’octubre”, “El cafè de la Marina”, “Duende”, “Extrems” o “La ciudad de los prodigios”.