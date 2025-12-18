"La gran família", d'Antònia Carré-Pons, nominada al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any

L’escriptora Antònia Carré-Pons (Terrassa, 1960) ha estat nominada al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any amb l’obra "La gran família", una de les deu seleccionades en la novena edició del guardó. El comitè de selecció ha fet públic aquest dijous el llistat de novel·les candidates, que per primera vegada es resoldrà en el marc de la 75a Nit de les Lletres Catalanes.
"La gran família" és una novel·la d’autoficció en què Carré-Pons explora la infantesa en una família de carnissers, la relació entre dues germanes i el pas del temps. A través d’una estructura simbòlica -un edifici amb l’obrador, la botiga i el terrat-, la història segueix la Rateta, una nena que vol fugir del destí que li ve marcat i que, ja adulta, torna al món del qual havia escapat. El retorn fa aflorar la memòria, els vincles familiars i l’impacte de la malaltia, explicada sense embuts, en un relat sobre la identitat, les cures i la necessitat de trobar el propi lloc al món.
El premi, impulsat per Òmnium Cultural, està dotat amb 25.000 euros, dels quals 5.000 es destinen a la promoció de l’obra guanyadora. Les novel·les nominades han estat publicades entre el novembre del 2024 i el desembre del 2025.
La presència d’Antònia Carré-Pons situa Terrassa entre els territoris representats en aquesta edició del premi. De fet, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha subratllat que la selecció d’enguany “demostra una vegada més la qualitat literària que aflora any rere any arreu dels Països Catalans, de València a Girona passant per Sa Pobla, Terrassa o Barcelona”.
Juntament amb La gran família, completen la llista de nominades "L’home que va vendre el món", de Melcior Comes; "Si una família", d’Alba Dalmau; "Virgil", de Quim Español; "Guerra, victòria, demà", de Carles Fenollosa; "Els claustres", de Víctor García Tur; "Demolició", de Lluís Llort; "Abans més que Encara", de Miquel de Palol; "Els crits", de Víctor Recort, i "Escenaris", de Toni Sala.
Antich també ha volgut posar en valor “la feina que han fet les editorials -aquest any nou de diferents entre les novel·les nominades- per descobrir-nos noves històries que atrapen i que ja formen part d’aquest corpus de qualitat de la literatura catalana”.
Una de les principals novetats del certamen és el canvi de format en la tria final: enguany s’abandona el sistema de tres finalistes i es passa directament a una selecció de deu obres nominades, d’entre les quals se’n donarà a conèixer la guanyadora durant la Nit de les Lletres Catalanes.
El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any va néixer el 2017 amb la voluntat d’equiparar-se a grans guardons internacionals com el Goncourt o el Booker, i amb l’objectiu de fer prevaldre les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector editorial. En edicions anteriors, el premi ha reconegut autors com Raül Garrigasait, Marta Orriols, Martí Domínguez, Eva Baltasar, Joan-Lluís Lluís, Sebastià Alzamora, Imma Monsó i, l’any passat, Manuel Baixauli.