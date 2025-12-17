Lolita, Arquillué, Gonyalons: les grans apostes teatrals que venen a Terrassa

"Poncia", la revisió de "La casa de Bernarda Alba" protagonitzada per Lolita Flores, i la producció de Gabriel Calderón "AI! La misèria ens farà feliços", amb el terrassenc Pere Arquillué, constitueixen alguns dels plats forts del primer semestre del 2026 de la temporada d'arts escèniques i música de Terrassa, presentada aquest dimecres en un dels escenaris del cicle, el Teatre Principal. La resta de plats del menú no són menors. Òscar Intente reviurà, quinze anys després, "La idea d'Europa" i l'humorista Daniel Fez portarà a Terrassa el seu monòleg "La vida regulinchi". Més plats: la peça teatral "El día del Watusi", "La corona d'espines" amb Àngels Gonyalons i un concert (amb xerrada) de Carmen París, renovadora de la jota.
La carta és diversa i conté 55 plats a degustar entre el gener i el juny, una oferta que combina teatre, dansa, circ, música i espectacles familiars "perquè tothom hi trobi un moment de descoberta", en paraules de Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural. Al programa creix el protagonisme de la dansa i del circ i s'hi incorpora un cicle nou, Experimenta, +Enllà de la Funció, integrat per 13 activitats (de tallers a xerrades) "per viure les arts des de dins i connectar de forma directa amb els protagonistes".
En aquesta iniciativa s'inscriu la xerrada que Carmen París oferirà el 21 de març a les 17 hores, abans del seu concert, "París al piano", a les 19.30 a l'Auditori. I en aquest apartat s'inclou "Reverberacions", activitat vinculada a l'espectacle "Manifest Mangioni" i consistent, segons ha explicat un dels seus promotors, Mohi Lee, en un laboratori creatiu intergeneracional amb la implicació de persones grans, joves de Guadalhorce i persones amb discapacitat. Serà una barreja de grafit, dansa, rap i expressió artística. "Oi que sempla potent la idea de veure un avi de 80 anys fent un grafit?", ha preguntat Mohi Lee. El procés s'enregistrarà i el vídeo resum es projectarà després de la funció de "Manifest Mangioni", el 13 de març, al Teatre Principal.
Aquest és el calendari d'algunes de les propostes de la temporada:
-La Cordero i el seu exèrcit. Dansa amb Sol Picó. Teatre Principal, 18 de gener, 18 hores.
-"AI! La misèria ens farà feliços", amb Pere Arquillué. Teatre Principal, 25 de gener, 18 hores.
-"La idea d'Europa", peça teatral del terrassenc d'Òscar Intente. Teatre Principal, 30 de gener, 19 hores.
-"El día del Watusi", d'Iván Morales. Adaptació del llibre de Francisco Casavella. Teatre Principal, 27 de febrer, 19 hores.
-"Àgores", dansa metropolitana. Recorregut de ball Lindy Hop, de la Plaça Vella al parc de Vallparadís, 15 de març, d'11 a 15 hores.
-"La corona d'espines", obra de Josep Maria de Sagarra protagonitzada per Àngels Gonyalons. Teatre Principal, 20 de març, 19 hores.
-"Pop", dansa amb LaSúbita. Teatre Principal, 10 d'abril, 19 hores.
-"La memòria de gel", d'Ada Vilaró. Teatre. Al Principal, 12 d'abril, 18 hores.
-"Llogatera", peça teatral de Rubén de Eguía. Teatre Principal, 24 d'abril, 19 hores.
-"Poncia", de Luis Luque, amb Lolita Flores. Teatre Principal, 16 de maig, 19 hores.
-"La vida regulinchi", de Daniel Fez. Teatre Principal, 23 de maig, 19 hores.
-"M(otherlands)", de Francisca Mujica, teatre comunitari al Teatre Alegria, el 20 de juny, a les 19 hores.