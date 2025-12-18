Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 19, 20 i 21 de desembre

Fora, fred però, de moment, no glacial, i llums que parpellegen i aroma de nadales. Dins de les sales, de tot una mica, però, sobretot, música. A banda de les exposicions que seguiran obertes aquests dies a llocs com Amics de les Arts o la Sala Muncunill, us plantegem una desena de propostes culturals a Terrassa per a aquest cap de setmana, l'últim tot just abans de Nadal.
Cinema
Activitat del Cicle Gaudí. Projecció de la pel·lícula "Molt lluny", de Gerard Oms, a la sala polivalent de l'Escola La Nova Electra. Aquest divendres, a les 21 hores.
I cinema en música
La Banda de Terrassa oferirà "Un concert de pel·lícula" amb la participació del Cor Fil de Notes. Direcció: Albert Torrebella. A l'Auditori de Terrassa. Aquest divendres, a les 22 hores.
Discoteca inclusiva
"Fem gresca", discoteca inclusiva per a persones amb discapacitat intel.lectual i diversitat funcional, a la Sala Legends Dance Hall. Dissabte, 20 de desembre, de 16.30 a 19.30 hores. Entrada: 10 euros. Inclou beguda sense alcohol.
Jazz solidari
Concert de la formació egarenca Jazzmanontroppo a benefici de la fundació Oncolliga. Aquest dissabte, a les 21.30 hores, a la Nova Jazz Cava.
Sibil·la
El Cor Montserrat presenta el tradicional "Cant de la Sibil·la", amb la interpretació de la cantant Gemma Humet. Aquest dissabte, a la Seu d'Ègara, a les 21 hores.
"Rave"
La Casa de la Música organitza una "rave" infantil, amb l’actriu Karla amb K com a mestra de cerimònies. La música la posa Trescatorze DJ. A la Casa de la Música, dissabte, a partir de les 18 hores.
Vivaldi en japonès
Conic Quartet proposa "The seasons", una versió especial de "les quatre estacions" de Vivaldi a través de l'arranjament del compositor japonès Jun Nagao. A l'Auditori Terrassa. Aquest dissabte, a les 19 hores.
Sopar i fusió
Sopar-concert amb ScatCrooner, fusió magnètica entre jazz i electrònica. Amb Jordi Rabascall (veu, efectes i programació) i Albert Caire (piano, sintetitzadors i programació). Al Cafè de l'Aula. Dissabte, 21.30 hores.
Rock en vermut
Vermut rocker amb la Vintage Rock Band, banda formada per cinc experimentats músics de l’àmbit barceloní, procedents de grups tan importants com Iceberg, Los Salvajes o Los Gatos Negros. A la Sala Legends, aquest diumenge, 21 de desembre, a les 12 hores.
Celebració
"Magníficat!", concert de celebració dels 25 anys de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), amb obres de Bach, Corelli i Albert Guinovart. A l'Auditori. Aquest diumenge, 21 de desembre, a les 18 hores.