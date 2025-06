Casals d’estiu a la Casa Alegre de Sagrera

El Museu de Terrassa oferirà durant els mesos vinents un programa de casals d’estiu per a infants de 4 a 12 anys. Amb una programació setmanal, les activitats s’iniciaran el dia 30 de juny i s’allargaran fins al proper 5 de setembre. Sota el títol “Del carrer”, el centre d’interès d’aquest any girarà al voltant d’alguns dels carrers i places de Terrassa, la seva història, patrimoni, així com personatges, botigues i curiositats.

Les activitats són accessibles i es duran a terme a la Casa Alegre de Sagrera en horari de 9 a 14 hores, tot i que hi ha previstes sortides fora d’aquest espai. Les places als casals són limitades i cal inscripció prèvia enviant un correu a: activitats_museu@terrassa.cat.

D’altra banda, el Museu de Terrassa també organitza un seguit d’activitats familiars adreçades al públic familiar amb infants a partir dels 3 anys, mitjançant les propostes de “La Mainada al Museu”. Hi haurà activitats el 16 de juliol i el 27 d’agost.