Chiqui Martí inaugurarà el "vespreig" del Centre de Terrassa

La Mítika és el nom del "vespreig" del Centre de Terrassa que basa la seva proposta en la visita a dècades passades: els 80, els 90, els 2000. La nostàlgia no com cadena, sinó com a possibilitat de diversió. Per inaugurar la seva nova temporada, i el seu canvi d'ubicació, comptarà amb un mite de carn i os, somriure ampli i cabell lila: la ballarina Chiqui Martí. La cita amb La Mítika, Vespreig Remember del Centre, serà aquest dissabte, 20 de setembre, de 17.30 a 22 hores a Klandestí, local situat al número 37 el carrer del Camí Fondo.
Allà estarà, apadrinant l'estrena, aquella ballarina de gestos sinuosos i acrobàcies que va causar furor amb el que ella denomina "strip-art", primer, en locals diversos i després, en programes televisius de gran audiència com "Crónicas marcianas" o "Supervivientes". És la Chiqui Martí (Barcelona, 1971) que va aconseguir sobreposar-se a les greus lesions sofertes en una caiguda des de quatre metres d'alçada durant una actuació.
De Village People a Héroes del Silencio
Amb la famosa ballarina present, La Mítika obrirà la seva temporada de "vespreig" consagrant l'ambient de gaudi a un programa musical que inclou de Boney M a Bon Jovi, passant per Village People, Modern Talking, Europe, Mecano, Homes G, Seguridad Social, Héroes del Silencio o Alexia i Snap Ice MC. No faltarán les aportacions de Technotronic, Gigi d'Agostino o Alexia. Tot, sota el comandament de DJ Peter Trambolic (que va treballar a la Nau entre el 1993 i el 1996) i Enric DJ Plastik, amb la coordinació del relacions públiques Miquel Montada.
En el "vespreig" de dissabte es presentarà també la 16a edició del Cicling Day Terrassa. L'entrada costa 15 euros, però les noies tindran accés gratis a l'esdeveniment de 17.30 a 18.30 hores, i els nois, descompte de 3 euros en aquesta franja. Per a aquesta decisió, no hi ha més ànim que el de rememorar: "És com es feia en els 80 i els 90", diuen els responsables de La Mítika. Res més. L'entrada inclou consumició.