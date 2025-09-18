Terrassa s'omple de circ innovador

Lluny, des de fa anys, dels estereotips de l'estaca, la carpa, els animals i certes vides lúgubres, el circ s'ha convertit en una manifestació artística innovadora en la qual Terrassa és punta de llança a Catalunya. Una mostra de la rellevància de la ciutat en el panorama circense és el Festival de Circ de Terrassa i una mostra més, l'edició a la qual arriba aquest certamen en el 2025: la 16a. Ha començat aquest dijous amb una bestreta al Mercat de la Independència de la mà (de les cames, sobretot) de la companyia TodoZancos. Després, entre el divendres i el diumenge, se succeiran les activitats a la plaça de l'Assemblea de Catalunya i voltants, especialment al carrer de l'Infant Martí.
L'actuació de TodoZancos ha posat el fermall a la presentació del festival, que compta amb una programació d'onze activitats entre espectacles (nou) i tallers (dos), perquè una de les intencions primordials dels organitzadors, l'Associació de Circ Tub d'Assaig 7,70, és la difusió d'aquest art resultant de la hibridació de molts elements: teatre, acrobàcia, malabars, música i risc.
Circ sota la xemeneia
El plat fort del festival serà la Gran Gala sota la xemeneia de la Bòbila Almirall, amb sis artistes, el dissabte al vespre. Enguany, a causa d'una reducció de la subvenció de la Generalitat i de la inexistència de la de la Diputació, el pressupost s'ha reduït en 9.000 euros respecte de l'any passat, quedant en 48.000. El nombre de propostes és menor i s'han eliminat espectacles de gran format sense que aquesta decisió hagi minvat la qualitat del festival, segons Enric Petit, director artístic del certamen.
Parlar de circ a Terrassa és parlar de Tub d'Assaig, una entitat "de llarga història i a la qual cal donar suport", ha declarat el regidor Joan salvador
Amb els xanquers, el Mercat de la Independència ha celebrat també la seva particular festa del Sant Tornem-hi, típica del setembre. Ja fa anys que aquest mes, a Terrassa, "està vinculat al Festival de Circ", ha declarat Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural. I parlar de circ a Terrassa és parlar de Tub d'Assaig, una entitat "de llarga història i a la qual cal donar suport" . El certamen s'ha convertit "en un espai cultural, artístic i d'intercanvi com només Tub d'Assaig sap fer-ho". Montserrat Vallès, responsable municipal de Cultura a Prop i el Fem Estiu, ha destacat "la gran feina que realitza l'associació per omplir Terrassa d'activitats diverses".
Aquestes són les activitats organitzades per al divendres, el dissabte i el diumenge.
Divendres, 19 de setembre
-A les 19 hores. A l'escenari del carrer de l'Infant Martí. La Cia Jimena Cavalletti presenta "B.O.B.A.S". Són les sigles de la Banda Orquestral Benèfica d’Actes Sepulcrals, una banda musical humil que organitza cerimònies d’enterrament, però aquesta vegada el capellà i el mort no arriben. "Aquestes tres músiques, durant el retard del difunt, comparteixen juntament amb la família i amistats una espera summament incòmoda… i desastrosa", indica el programa.
-A les 20.30 hores. A la plaça de l'Assemblea de Catalunya, a la Maurina. Cia D’Click, companyia de Saragossa, ofereix "Latas", espectacle fet amb llaunes, "un equilibri entre allò animal i allò humà, una dansa entre allò inútil i allò bell. Tres personatges construeixen i destrueixen el present sense cap objectiu més que desafiar l’avorriment. Es coneixen tant que no necessiten parlar-ne. Habiten un món on va passar alguna cosa, però no sabem el què. Busquen dins de llaunes una mica d’això, que en compartir-se es multiplica. Una invitació a jugar indiferents a qualsevol pensament. Un moment de felicitat compartida, amb un peu en aquest món, i un altre en una terra sense temps".
-A les 22 hores. Al carrer de l'Infant Martí. Jean Philippe Kikolas presenta "Calor", proposta inspirada en la situació en què viuen moltes persones sense llar. Són "viatgers involuntaris que es van veure forçats a deixar casa seva, obligats a marxar precipitadament de casa seva. Són "nòmades del nostre temps que travessen el món buscant un lloc, temptejant a cegues societats i cultures, ciutats i pobles estrangers…." Els organitzadors defineixen "Calor" com un espectacle "que tracta sobre les relacions humanes i la recerca de la llar, combina el clown amb les arts circenses, presenta un univers oníric i poètic on el públic és convidat a sentir, imaginar i riure, pensar i jugar". Es presenta al seu propi espai escènic, una petita carpa a cel obert "que congrega sota la foscor de la nit una audiència que viu un món d’emocions i comparteix la seva calor a prop". L'aforament és limitat.
Dissabte, 20 de setembre
-De 10.30 a 12 hores. Carrer de l'Infant Martí. Tallers de circ. Tallers oberts per aprendre diferents tècniques de circ, adreçat a les famílies i els infants. "Volem apropar el circ al públic en primera persona, que la gent pugui provar el que després podrà veure", afirma Enric Petit.
-A les 18.30 hores. Carrer de l'Infant Martí. Nando Caneca presenta "UCO, un paisano diferente", un espectacle de circ, màgia, humor i teatre gestual inspirat i recreat al món rural. És "un homenatge als pastors asturians amb màgia, malabars i percussió", afegeix Petit. "La vida ja no és com era abans i això és una realitat, molta gent deixa el poble i se’n va a la ciutat. Corre el temps sense descans, transformant poblacions i costums quotidians, avui dia ni es coneixen. Aquí es presenta Uco, un paisà diferent, que ha vingut a aquest poblet a conèixer la seva gent.
-A les 19.30 hores. Carrer de l'Infant Martí. Cia Express proposa "Inkógnito", treball que fa participar el públic als seus jocs camuflats davant dels quals els espectadors no saben "si contenir l’alè o el riure". Detectius sense gaires dots de recerca "despleguen una infinitat d’habilitats en un pas continu d’un absurd a un altre. Dues gavardines, una fletxa, un cavall, tango en suspensió capil·lar, molts accidents, malabars i una pinyata".
-A les 21 hores. Plaça de l'Assemblea de Catalunya. Gran Gala del Festival. Les Pedettes conduiran una gala "on la sorpresa i el talent seran els protagonistes", un espectacle viu i enèrgic "que combina risc, humor, emoció i una bona dosi de bogeria" amb "roda cyr", "hula hoops", quadrant aeri, rebot i molt de clown. La nit vindrà amanida amb música en directe dels incombustibles Circonautas. Hi actuaran Marine de Grandmaison , Alila, Lucas Cantero, Nando Caneca, Fer Rebote i Mélina.
Diumenge, 21 de setembre
-De 17 a 18.30 hores. Carrer de l'Infant Martí. Tallers de Circ.
-A les 18.30 hores. Carrer de l'Infant Martí. Cia De Tal Palo amb "Fisgoneo", espectacle amb un gran desplegament de recursos de circ (malabars, acrobàcia, bàscula i clown). És una proposta trepidant. El fil argumental: "Un artista està a punt de presentar el seu nou espectacle després d’anys de feina. Per fer-ho, compta amb els seus dos ajudants, tot i que, de vegades, més que ajudar semblen formar part d’un boicot molt ben organitzat. El límit entre l’èxit i el fracàs, en ocasions, és només una rialla del públic".
-A les 19.30 hores. Plaça de l'Assemblea de Catalunya. Circ Vermut amb "La Paradeta", on un vehicle de tres rodes esdevé també protagonista d'un espectacle familiar a càrrec d'una companyia, Circ Vermut, que es caracteritza per la creació d’universos absurds. "Aquesta vegada, assumint que la cultura no és del tot rendible, han decidit decantar-se per la comercialització de begudes creant un espectacle 50 % circ i 50% vermut. A La Paradeta hi podreu veure malabars amb taronges i ganivets, una festa a la perxa xinesa, equilibris impossibles i caigudes que us faran pixar de riure", conclou l'organització del festival.
