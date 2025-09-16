Una nit de rock progressiu a Terrassa

La tradicional casa del jazz es convertirà per un dia (no és el primer cop, ni en serà l’últim) en llar psicodèlica. En realitat, serà per una nit, franja horària més idònia per a aquest gènere i les seves variants més o menys lisèrgiques. La banda Orella d’Ós ha convidat al grup de folk-rock Golconda per oferir una nit de rock progressiu i psicodèlia aquest divendres vinent, 19 de setembre, a la Nova Jazz Cava de Terrassa.
La primera part del concert (inici: 21 hores) anirà a càrrec de Golconda, un conjunt originari de Sant Cugat del Vallès amb músics amb més de 20 anys d’experiència: Miquel Martínez, Marta Barbero, Luca Palazzo, Jordi Sala, Pau Rosés i Gerard Tort. El sextet, que fa un any va guanyar el concurs Folkez Blai a Ermua (Biscaia), presenta el seu segon disc, produït per Bernat Sánchez (Mishima) i Iban Rodríguez (Companyia Elèctrica Dharma).
Orella d’Ós protagonitzarà la segona part del concert, aproximadament a partir de les 22 hores. El conjunt, format per Roc Badia, Gerard Casulleras, Néstor Pérez, Èric Elias i Oriol Ventura, fusiona el pop-rock amb el rock progressiu, tenint com a referències principals Steven Wilson, Chris Cornell i Radiohead, entre d’altres. La sala obrirà portes a les 20.30 hores. El preu de l’entrada: 12 euros l’anticipada, 15 a taquilla.