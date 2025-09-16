Viatge amb piano des de Terrassa amb parada a Viena

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) renova la seva sana obstinació per acostar la música a un ventall ampli d’aficionats, o per guanyar nous adeptes a l’art musical. Aquest diumenge vinent, el conjunt terrassenc acompanyarà al pianista Daniel Ligorio en un espectacle que se celebrarà a l’Auditori de Terrassa i que tindrà com a fil conductor la noble ciutat de Viena. El concert començarà a les 18 hores de diumenge, 21 de setembre. El preu de l’entrada al recital és de 15 euros.
“Propera parada: Viena” és el títol de l’esdeveniment en el qual Ligorio i l’OCT interpretaran peces de Beethoven, Schubert, Mozart, Bruckner i Nancy Van de Vate. Els més competents membres del grup dels avesats concluiran que cap d’aquests grans de la partitura va néixer a la capital austríaca, però això forma part de l’entramat i l’encant d’una trobada repleta de sorpreses, perquè un concert (o qualsevol activitat) de l’OCT48 constitueix gairebé sempre un exercici didàctic.
El conjunt egarenc, amb Quim Térmens com a concertino-director, disposarà 14 músics a l’escenari de l’Auditori amb Ligorio al piano per revisitar obres dels compositors citats, però també de J.A.Hasse i Brahms. Daniel Ligorio (Martorell, 1975) s’ha convertit en un dels pianistes de casa nostra amb més rellevància del panorama internacional.
Guardons
Daniel Ligorio ha obtingut multitud de guardons com a solista i com a component de diferents grups de cambra, premis entre els quals destaquen l’Infanta Cristina de 1989 i el Concurs Nacional de Joventuts Musicals d’Espanya o, a nivell internacional, el Kendall Taylor Beethoven Piano Prize, el Quilter Piano Competition, el Hopkinson Gold Medal, el Gaetano Zinnetti de Verona o l’International Tournamet Competition. Ha col·laborat amb agrupacions com el Quartet de Praga i orquestres simfòniques tan prestigioses com la de Sevilla, la de Màlaga, la de Còrdova, l’Orquestra Pablo Sarasate de Pamplona o l’Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola.
El recital s’inclou en la temporada estable de música impulsada pel servei municipal de Promoció Cultural i amb aquesta cita l’OCT48 inaugura una programació molt especial per a l’agrupació, que enguany celebra el seu 25è aniversari.