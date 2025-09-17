"Demano ser conscient de la importància del treball dels periodistes"

Una cua de persones esperant torn per a la vacuna al carrer del Castell, personal sanitari saludant el fotògraf a través de finestres en aquella época de foscor i incertesa, militars fumigant infraestructures i, fins tot, el mateix fotògraf en un ascensor de MútuaTerrassa, protegit amb un EPI; ell és un fotoperiodista que en aquest treball no és protagonista sinó verificador històric. Tot plegat converteix des d’aquest dimecres l’Arxiu Tobella en seu d’un testimoni més que periodístic, documental, de la pandèmia de la covid-19. L’autor, Nebridi Aróztegui i Galí, coordinador de fotografia del Diari de Terrassa, ha inaugurat l’exposició “Terrassa en pandèmia”, un recorregut que ens transporta “a un temps recent però ja històric, marcat per la incertesa i l’excepcionalitat”, com indica la presentació de la mostra, que es tancarà l'11 d'octubre.
"Això és història, com la de moltes fotos en blanc i negre de fets greus que estem acostumats a veure. Segurament en 50 anys adquiriran molt més valor", ha sentenciat Joan Salvador, tinent d'alcalde de l'àrea de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual.
Salvador ha agafat el fil de les paraules del protagonista, Nebridi Aróztegui, que ha reivindicat el paper dels fotoperiodistes com a testimonis de l'esdevenir dels temps: "A vegades costa entendre que siguem en un lloc determinat treballant, però demano tenir la mirada a llarg termini, ser conscients de la importància del treball dels periodistes". Salvador ha agraït l'obstinació de Aróztegui i de tants altres professionals en aquells moments de malson, i la feina de l'Arxiu Tobella, per oferir "una prova del que va passar".
La inauguració l'ha obert Jordi Dinarès, president de l'Arxiu Tobella, qui ha recordat que el nou patronat de la fundació s'havia marcat el compromís de, com a mínim una vegada a l'any, donar l'oportunitat a fotògrafs locals per exposar a la sala. "Fins al moment no s'ha muntat cap exposició fotogràfica a Terrassa sobre la pandèmia", ha apuntat abans de valorar el treball d'Aróztegui i altres companys que en els moments més durs de la crisi sanitària es van posar la granota de treball "i van córrer tot el que van poder". En el cas del coordinador de fotografia del Diari de Terrassa, "per fer un reportatge únic, en el qual darrere de cada foto hi ha una història que podria desenvolupar-se en un llibre". Dinarès ha aprofitat la seva intervenció per homenatjar "els que no hi són, dels quals no vam poder ni acomiadar-nos".
Una acurada selecció
L’itinerari expositiu, fruit d’una acurada selecció de 40 imatges d’un conjunt de 2.000, segueix un ordre cronològic que s’inicia l’11 de març del 2020 i acaba el 5 d’abril del 2021. Presenta des dels carrers deserts i les tasques de desinfecció, fins a l’activitat als hospitals, “en paral·lel a una ciutat completament aturada”. El recorregut reflecteix també la desescalada: la gent que torna als carrers, la reobertura d’escoles i teatres, el retrobament amb la vida quotidiana “i la lenta recuperació d’una normalitat desitjada”.
"Gràcies a la meva família, que va haver de suportar les meves anades i vingudes", ha dit el fotoperiodista
La mostra “constitueix un testimoni gràfic i documental i ens recorda la fragilitat i la resiliència de la comunitat terrassenca davant una crisi global, i subratlla la importància de preservar i transmetre la memòria viscuda des de la proximitat”, afegeix l’arxiu.
La família i el tancament del cercle
"Gràcies a la meva família, que va haver de suportar les meves anades i vingudes". Mentre portava la seva càmera d'un lloc a l'altre, mirava el mòbil perquè se n'havia comprat una altra, d'ús domèstic, amb la funció d'estar pendent dels seus fills, tancats a casa mentre ell, el Nebridi, s'afanyava per recórrer Terrassa per tal de fotografiar-la en aquells moments de desconcert i així poder il·lustrar la informació del Diari de Terrassa. La seva esposa també treballava. Per al fotoperiodista, exposar a l'Arxiu Tobella suposa, d'alguna manera, tancar un cercle, perquè el seu pare, el Rafael, va ser un dels fundadors de l'Arxiu Tobella i a aquesta institució va donar el seu material fotogràfic. I a l'Arxiu Tobella va treballar en pràctiques el Nebridi fa 30 anys. Montse Saludes, la responsable de l'arxiu, ha estat objecte de comentaris d'agraïment per la seva tasca diària.