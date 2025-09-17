Terrassa tindrà casals culturals els dies de lliure disposició escolar

El Museu de Terrassa organitza "Xalem al museu", un programa d’activitats que es duran a terme en dies de lliure disposició escolar.
L’objectiu és "donar resposta a una demanda ciutadana". Per això, el Museu ha programat un total de sis casals d’un dia de durada, adreçats a infants de 4 a 12 anys. Per tal d’oferir una alternativa als infants d’entre 4 i 12 anys en dies de lliure disposició escolar, aquest curs el Museu municipal de Terrassa "ha organitzat un nou cicle d’activitats perquè els més petits i petites puguin gaudir d’una jornada farcida d’activitats i treballs manuals i, alhora, conèixer el patrimoni de la ciutat", explica l'Ajuntament.
Les activitats programades es duran a terme, en horari de 9 a 14 hores, a la Casa Alegre de Sagrera; tot i que també hi ha previstes sortides fora d’aquest espai. El preu de matriculació és de 15,50 euros (+10% IVA) per dia/infant. A més, el Museu aplicarà un 10% de descompte a partir del segon infant, a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals, a les famílies amb algun membre a l’atur i també a les famílies amb algun membre amb discapacitat de més del 50% o grau 4 o 5. Les places als casals són limitades i caldrà realitzar una inscripció prèvia enviant un correu electrònic a: activitats_museu@terrassa.cat.
Programa
Divendres 10 d’octubre de 2025. "Obrim les portes de Casa". Activitat relacionada amb la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. "El Museu de Terrassa us convida a traspassar les portes de casa nostra i gaudir d’un matí que us permetrà apropar-vos a bona part del patrimoni de Terrassa", indica el consistori.
Dilluns 3 de novembre de 2025. Amb "Quina castanya!" es proposa conèixer algunes de les tradicions arrelades a Catalunya, com son la Castanyada i Tot Sants.
Divendres 5 de desembre de 2025. "Calendes". Faltarà poc per finalitzar l’any 2025 però, què en sabem dels calendaris? Per què anomenem els mesos com ho fem? Per quin motiu ocupen l’ordre que tenen assignat? " Us animem a participar en aquesta activitat en la qual, entre moltes altres coses, crearem un calendari permanent", apunta l'Ajuntament.
Dilluns 16 de febrer de 2026. Amb "La vella Quaresma", continuarà el coneixement de tradicions arrelades a Catalunya. En aquest cas, la vella Quaresma. Així ho explicael Museu de Terrassa: "Sabem que comença just quan acaba l’època de gresca i disbauxa del Carnestoltes; però què significa? Perquè es representa amb la figura d’una dona amb 7 cames? Veniu a crear la vostra pròpia vella Quaresma".
Dijous 30 d’abril de 2026. "A toc de pito!". El primer de maig se celebra arreu del món el Dia Internacional del Treball. Es tracta d’una jornada reivindicativa pels drets dels treballadors. Es va establir el 1889 i en un inici es lluitava, entre d’altres coses, per aconseguir una jornada laboral de 8 hores. En aquesta activitat coneixereu a la Teresina. Els participants en aquesta activitat l'acompanyan durant la seva jornada laboral, tot fent encàrrecs pel Centre de Terrassa.
Dilluns 25 de maig de 2026. Arriba "Ganes d’estiu!" Les vacances són a tocar i e sproposa temps per gaudir de l’aire lliure, dels parcs i jardins, boscos, platges... En definitiva, "temps per badar observant la natura" i per crear un hotel d’insectes per instal·lar al balcó o a la terrassa de casa.