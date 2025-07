Claire Martin ve a la fresca del jazz a Terrassa

Ja és a tocar la tercera entrega del cicle Jazz a la Fresca de Terrassa. Aquest divendres, 18 de juliol, arriba el torn del Claire Martin Quartet, una de les apostes fortes d'aquest programa estival que trasllada l'escenari de la Nova Jazz Cava al pati de l'equipament, tret d'allò que dictin les condicions meteorològiques.

Va passar el dissabte passat amb el saxofonista i clarinetista Pau Casares, que va haver dins de la Cava a causa de les inclemències ambientals. El dia d'abans, Marian Barahona Blues Reunion sí que va poder actuar al pati. I s'espera que Claire Martin també ho faci en el concert de l'equador del cicle. Serà a partir de les 22 hores.

Prestigi i premis

Claire Martin és una cantant anglesa nascuda a Wimbledon l'any 1967. Ha col·laborat, entre altres, amb el mític violinista Stéphane Grappelli i amb Sir Richard Rodney Bennett, i col·lecciona prestigi i premis: ha aconseguit vuit vegades els British Jazz Awards a la millor vocalista.

Amb gairebé quatre dècades de trajectòria a la seva esquena i 18 àlbums (tots amb Linn Rècords) com a líder, actuarà aquest divendres a Terrassa per primera vegada. Ho farà, com queda dit, en format de quartet, acompanyada de la pianista Nikki Iles, el contrabajista Mark Hodgson i el bateria Stephen Keogh. Els preus de les entrades: 22 euros a taquilla i web i 15 euros per als socis del club de jazz.

No tot és jazz a la fresca a la Cava. Aquest dijous, 17 de juliol, Òscar Garcia Banqué Grup oferirà una jam session (4 euros, gratuït per als socis).