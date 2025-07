Juan Diego Botto torna a Terrassa amb "14.4"

Juan Diego Botto torna a Terrassa. Aquesta vegada, l’actor i dramaturg hispanoargentí aborda els somnis incomplerts d’immigrants a través de “14.4”, una obra teatral amb dramatúrgia del propi Botto, Sergio Peris-Mencheta i el protagonista, Ahmed Younoussi, amb Peris-Mencheta a la direcció. El servei municipal de Promoció Cultural i Audiovisual ha anunciat aquest dimarts la representació, que tindrà lloc al Teatre Principal el 21 de febrer del 2026 (diumenge, 19 hores), sis dies abans de l’arribada, al mateix escenari, de “El dia del Watusi”.

“14.4” no al·ludeix a cap codi ni a una evolució més en el món de les noves tecnologies. “14.4” es refereix als 14,4 quilòmetres que separen el Marroc de la península. Perquè, com indica la seva presentació, l’obra pretén explorar, “des d’un llenguatge descarnadament realista i alhora indissimuladamente líric i poètic”, el viatge d’Ahmed, portat a l’escena en una producció de Barco Pirata i el Teatro Español.

Qui és Ahmed? És un nen que escapa del maltractament familiar per viure als carrers de Tànger, on experimentarà aventures i desventures i alimentarà l’obsessió de travessar l’estret de Gibraltar per arribar a una Espanya “vista com el paradís en la terra, el final del camí, la Ítaca amb la qual somia tot viatger”. Amb 9 anys, Ahmed creua la península amagat en els baixos d’un camió. I a la “terra promesa” arribarà una altra odissea allunyada d’allò que va somiar, però no exempta de sentit de l’humor i xarxes de solidaritat. I de finals inesperats. Les entrades per a la funció ja estan a la venda a 24 euros.

Casavella

El 27 de febrer agafarà el relleu, també al Teatre Principal, “El dia del Watusi”, una adaptació de la novel·la homònima de Francisco Casavella amb direcció d’Iván Morales. Es tracta d’una coproducció d’Els Montoya, el Teatre Lliure i el Festival Grec de Barcelona que recrea un altre viatge, aquest protagonitzat per Fernando Atienza i la Barcelona dels últims 30 anys del segle XX : del tardofranquisme i la Transició al somni olímpic del 92, dels robatoris de cotxes amb 14 anys a les barraques de Montjuïc, dels encàrrecs d’ambiciosos financers als tripijocs als voltants de la Plaça Real.

No obstant això, serà el dia del Watusi, el 15 d’agost de 1971, la data que acompanyarà cada segon de la resta de la vida del protagonista. Aquell dia va veure dos cadàvers per primer cop. Les entrades, ja a la venda per 30 euros. La durada aproximada de l'obra és de quatre hores, amb dues pauses.