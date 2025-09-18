"Cunyades" obre la temporada de teatre a LaFACT de Terrassa

LaFACT de Terrassa inaugura la nova temporada de teatre, que aposta pel teatre en català i que reunirà cares conegudes de l'escena. El tret de sortida serà aquest dissabte a les 20 hores amb "Cunyades", una divertida comèdia d'embolics, escrita i dirigida per Ramon Grau. Els preus van dels 15 als 18 euros i la durada de la representació és de 90 minuts.
L'obra és un vodevil contemporani "que promet una nit de riures amb el seu humor àgil i situacions absurdament reconeixibles.", destaca LaFACT. L'argument de l'obra se centra en la Impremta Planas i Fills, un negoci que, després de la mort del seu propietari, en Manel Planas, passa a mans dels seus dos fills, en Pere i en Pau. Tots dos són de caràcter afable i sempre s’han portat molt bé entre ells.
No és el cas de les respectives esposes: la Berta i la Sara són dues cunyades que sempre es barallen, són absolutes dominadores dels seus marits i, quan desapareix el patriarca, veuen l’oportunitat per conquerir les regnes del negoci. La lluita entre cunyades tot just acaba de començar.
L'espectacle compta amb un repartiment d'estrelles de 3Cat: Miriam Tortosa, Mònica Pérez, Fermí Fernàndez i Jordi Ríos.
Més programa
La temporada de teatre català de LaFACT es presenta plena de propostes. Després de "Cunyades", la institució cultural oferirà "Bona gent", de Quim Masferrer el 18 d'octubre. Després arribarà el torn de "Mesures extraordinàries", amb Mercè Arànega, el 2 de novembre. El dia 16 de novembre es presentarà "Les mares", interpretada per Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Joan Pera protagonitzarà, el 27 de desembre, "Un sogre de lloguer".