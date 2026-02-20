L'Ajuntament defensa el control i el seguiment del menjador escolar

L’Ajuntament de Terrassa ha sortit al pas de la polèmica generada sobre el servei de menjador escolar a les escoles públiques de la ciutat. En un comunicat, l’Equip de Govern defensa que el seguiment del servei “s’efectua amb responsabilitat” i que existeix una avaluació constant, tant des del consistori com a través de la Comissió de Menjadors, dependent del Consell Escolar Municipal, amb la implicació de les famílies i els centres educatius.
Segons el govern municipal, amb l’objectiu de reforçar aquest control, el maig de 2025 es va contractar una tècnica dedicada exclusivament al seguiment del servei de menjador. Des de la seva incorporació, ha visitat tots els centres educatius de la ciutat mitjançant visites setmanals sense previ avís, coordinació directa amb les escoles i l’empresa concessionària, i recollida d’informació a través de les comissions de menjador de cada centre.
Entre l’octubre de 2025 i el febrer de 2026, les comissions de menjador de les AFA han realitzat 18 visites durant la prestació del servei. D’aquestes, segons l’Ajuntament, en 15 casos les quantitats dels plats -tant primers com segons- van ser considerades suficients o positives. A més, en 17 de les 18 visites consta que els infants poden repetir com a mínim un dels plats del menú.
Actualment, a Terrassa se serveixen més de 5.000 menús diaris en 32 centres educatius. La competència del servei de menjador escolar correspon a la Generalitat, i el consistori recorda que exerceix una gestió delegada que li permet intervenir en determinats aspectes clau del servei. En aquest marc, l'Ajuntament pot fixar les condicions del contracte, fer-ne el seguiment i control, i aplicar millores com la reducció de ràtios de monitors -que a Terrassa s’han rebaixat de 25 a 20 alumnes per professional, assumint el sobrecost municipal-. En canvi, el preu màxim del menú ve determinat per la Generalitat, igual que les directrius generals en matèria alimentària.
Pel que fa a les necessitats educatives especials, la primera tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Patricia Reche, afirma que l'Ajuntament ha reclamat reiteradament al Departament d’Educació la incorporació de vetlladores durant l’estona de menjador, una competència que no li correspon directament, però que considera clau davant l’augment de la diversitat i la complexitat dels perfils d’alumnat als centres públics.
“Hi estem a sobre com mai”
En declaracions al Diari de Terrassa, la regidora d’Educació, Patricia Reche, reconeix la preocupació generada per les imatges publicades, però defensa la feina feta pel govern municipal. “El més important de la nostra vida són els nostres fills, i és normal que això generi impacte i tristor”, assegura, dient també que “som el govern que més ha fet pel menjador escolar i hi estem a sobre com mai”.
Reche subratlla que les incidències detectades corresponen a “situacions puntuals” i que, quan es rep una queixa, “l’endemà mateix s’actua”. També apunta que, en un servei que afecta 32 centres i centenars de professionals, poden produir-se problemes concrets relacionats amb baixes de personal o canvis puntuals a la cuina, que s’han d’abordar cas per cas amb l’empresa concessionària. De fet, la regidora subratlla que d'aquests 32 centres públics de la ciutat, 31 compten amb cuines pròpies “on es prepara diàriament el menú amb productes frescs”.
La tinent d'alcalde també posa l’accent en la voluntat compartida entre l'Ajuntament i Mediterránea Group de reduir el malbaratament alimentari, adaptant les racions a l’edat dels infants i permetent repetir plats quan hi ha disponibilitat. “Es tracta de trobar l’equilibri: que els nens no passin gana, però tampoc llençar menjar”, explica.
L'oposició demana responsabilitat
Per la seva banda, el PSC ha emès un comunicat molt crític amb les declaracions de l’alcalde Jordi Ballart, assegurant que el consistori té competències plenes en la gestió, supervisió i control del servei de menjador des que aquest va ser delegat l’any 2023.
Els socialistes recorden que és l’Ajuntament qui licita el contracte, redacta els plecs de condicions i defineix les obligacions de l’empresa adjudicatària, incloent-hi el gramatge orientatiu segons les edats. El regidor Carlos Lázaro subratlla que el debat no qüestiona la professionalitat del personal de cuina ni dels monitors, però reclama “lideratge polític, supervisió clara i recursos adequats”.
Entre les seves demandes, el PSC exigeix la convocatòria urgent de la Comissió Municipal de Menjadors, accés als informes de seguiment del servei i la possibilitat que membres de la Comissió Informativa d’Educació facin visites als menjadors escolars.
Mediterránea Group durà a terme investigacions
Des del govern municipal insisteixen que el servei d’Educació manté un contacte permanent amb l’empresa concessionària i que totes les incidències detectades s’hi traslladen per corregir-les. Arran de les darreres denúncies, ja s’ha acordat la convocatòria de reunions amb AFA, direccions dels centres, empresa i Ajuntament. El consistori també ha pres nota de les darreres demandes plantejades i ja s’han fet arribar a Mediterránea Group, que ha donat resposta aquest mateix divendres comprometent-se a obrir les investigacions pertinents per tal d’aclarir els motius reals de les imatges publicades.