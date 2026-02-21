Els radars disparen més que mai: prop de 280 multes per velocitat al dia

Entre gener i finals d’agost de 2025, la Policia Municipal de Terrassa va tramitar 67.302 denúncies per excés de velocitat a través dels radars instal·lats a la ciutat. La xifra equival a una mitjana de 279 multes diàries. Les dades es van presentar aquest dimarts al Consell Municipal de Seguretat i reflecteixen un increment del 34,65% respecte al mateix període del 2024, amb 17.317 sancions més.
Segons el cos policial, aquest augment s’explica, en part, perquè durant el 2024 alguns radars van estar en fase de proves i no van tramitar denúncies. La Policia Municipal explica que tot i no concretar-ho la memòria, les sancions interposades pels radars fixos, respecte dels mòbils, representen gran part de les multes.
Actualment, Terrassa disposa de set radars fixos situats en punts estratègics, tant en vies urbanes com interurbanes: a la carretera de Rellinars, a la carretera de Matadepera, dos a l’avinguda del Vallès, un al carrer de Navas de Tolosa, un a l’avinguda de Santa Eulàlia i un al carrer de Colom. En la majoria dels casos, el límit és de 50 km/h.
El radar més controvertit és el de l’avinguda del Vallès, a l’altura del número 454. El maig de 2025, el Síndic Municipal de Greuges, Mustapha Ben el Fassi, va instar l’Ajuntament a reforçar-ne la senyalització arran de les queixes ciutadanes que qüestionaven la seva visibilitat i legalitat. Finalment, el consistori va millorar la informació viària en aquest punt.
En paral·lel, també es van interposar 9.627 denúncies a través de les foto-càmeres municipals, que detecten infraccions com saltar-se el semàfor en vermell, utilitzar el mòbil al volant o accedir a carrils i zones restringides. Aquestes sancions conviuen amb les imposades directament pels agents en el marc de la mobilitat dinàmica.
Precisament, les denúncies formulades pels agents mentre el vehicle està en circulació han augmentat de manera notable: de 5.162 en el mateix període de 2024 a 7.551 enguany. L’increment s’atribueix a les nombroses campanyes de seguretat viària desplegades durant el 2025.
La infracció més habitual és saltar-se un semàfor en vermell. Sumant les denúncies imposades pels agents i les captades pels dispositius coneguts popularment com a “foto-vermell”, se n’han registrat 4.238, més de 17 al dia. Pel que fa al consum d’alcohol, 117 conductors han estat denunciats per superar la taxa de 0,50 mg/l i 120 més per donar positiu entre 0,26 i 0,50 mg/l.
L’ús del mòbil al volant també continua sent un dels comportaments sancionats: 281 conductors han estat denunciats per aquesta infracció. A més, 153 persones han rebut sanció per no portar el cinturó de seguretat.
En canvi, les denúncies no dinàmiques —principalment relacionades amb l’estacionament— han experimentat una davallada del 24,72%, passant de 12.653 a 9.525 en el mateix període analitzat. Les infraccions més recurrents continuen sent estacionar en zones de càrrega i descàrrega (1.569), en zona prohibida (1.273), en espais reservats per a persones amb discapacitat (836), en zones de circulació prohibida (827) i sobre la vorera (804). També s’han imposat 792 denúncies per estacionar davant d’un gual i 572 per fer-ho en doble fila sense el conductor a l’interior.
La circulació per àrees de vianants, controlada tant per agents com per foto-càmeres, també ha registrat un descens de les infraccions denunciades, que han passat de 244 a 197.
Els VMP, un nou factor
La Policia Municipal de Terrassa també va intensificar el control sobre els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Tot i que al Consell Municipal de Seguretat només es van presentar dades fins a l’agost, a finals de desembre el cos policial va situar en 1.700 el total anual de sancions imposades a usuaris de patinets i bicicletes durant el 2025.
Fins al tancament de les dades analitzades, la infracció més habitual va ser circular amb un VMP fora dels espais autoritzats, amb 323 denúncies. La segueix el fet de circular-hi dues persones (222 casos) i no respectar el semàfor en vermell (127). També destaquen 85 sancions per circular per voreres o zones de vianants i 76 per fer-ho en espais reservats a vianants a velocitat inadequada.
Altres conductes detectades inclouen circular en sentit contrari (36), sense llum reglamentària (25) o fent maniobres perilloses com zig-zag entre vehicles.