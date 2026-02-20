El Segle XXI es reactiva: Consum i Areafit lideren la recuperació del complex comercial a Terrassa

Després d'anys de pèrdua d'embranzida i d'una letargia que semblava endèmica, el complex comercial i d'oci Parc Central Segle XXI es prepara per renéixer. L'espai, situat als peus de les dues icòniques torres a la confluència de les carreteres de Rubí i de Montcada, havia patit un desgast progressiu d'ençà que l'any 2012 van abaixar la persiana les onze sales de cinema i, posteriorment, el supermercat Mercadona que hi havia obert també va acabar tancant les portes l'any 2022.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Comerç, Xavier Cardona, de representants veïnals, empresarials i dels nous operadors, ha presentat aquest divendres oficialment el projecte que ha de reimpulsar aquestes instal·lacions i consolidar un nou pol de centralitat al sud de la ciutat. L’emblemàtic espai del barri del Segle XX encetarà una nova etapa amb l’arribada d’un gran supermercat, un macrogimnàs i l’ampliació i adequació de l’aparcament soterrat.
Ballart ha celebrat que "avui posem en marxa un motor de futur per a la ciutat". Durant la presentació, ha recordat que el complex ha sofert "una llarga aturada a causa de diferents problemàtiques empresarials i judicials que han durat massa temps" i ha emfatitzat que "per fi hem aconseguit deixar enrere aquesta etapa i obrir-ne una de nova que encaixa plenament amb l'estratègia global de desenvolupament".
"Aquests tres projectes empresarials esdevenen la punta de llança d'un procés de regeneració i modernització que reforça l'oferta comercial, de serveis i d'equipaments del barri", ha afegit l'alcalde.
Els tres pilars de la reactivació
La transformació de l'espai, que ja té les obres en marxa, pivotarà sobre tres operadors principals.
D'una banda, la cooperativa valenciana Consum obrirà el seu cinquè establiment a la ciutat, situat a la planta d'accés. Núria Riba, directora de Relacions Institucionals de la cadena, ha expressat que estan "molt il·lusionats de participar en aquest projecte" amb un local de 1.250 metres quadrats que comptarà amb una trentena de treballadors.
Segons Riba, l'objectiu és "oferir el millor de la nostra cooperativa als clients, principalment amb productes frescos", i ha fixat la previsió d'obertura per a "l'últim trimestre d'aquest any", de cara a la campanya de Nadal.
D'altra banda, Areafit invertirà a les plantes inferiors de les torres per obrir-hi un macrogimnàs. El representant de l'empresa ha destacat que el futur centre de 5.500 metres quadrats "serà un dels més grans de l'Estat espanyol i donarà molta visibilitat i molta vida al barri". I ha fet èmfasi en un tret diferencial molt demanat per les famílies, assegurant que "el punt més important és la ludoteca, un espai on els nens podran estar acompanyats i fer jocs mentre els pares són al gimnàs fent esport". Tot i que no s'ha concretat la data exacta d'inauguració, els responsables confien a poder obrir les portes en els pròxims mesos.
Finalment, el tercer pilar fonamental per garantir l'èxit d'aquesta reactivació és la gestió de la mobilitat. Des de l'empresa Terrassa Movilidad, l'operador que gestiona l'aparcament, el seu portaveu ha recordat els inicis difícils ara fa tres anys, quan van adquirir la infraestructura i van trobar "situacions que no eren ideals, ni de bon tros". Ara, ha subratllat que l'esforç cristal·litza en un projecte que converteix l'espai en "un centre neuràlgic de mobilitat per a tota la ciutat de Terrassa". Actualment, el servei ofereix 400 places, amb la intenció d'ampliar-les a 440 l'any 2027, i reservar-ne una trentena per als clients del nou supermercat.
Sinergies i oportunitats de negoci en els locals restants
El tinent d'alcalde, Xavier Cardona , ha volgut posar en valor la generositat de tots els actors implicats per fer realitat aquesta complexa operació urbanística, així com la tasca que s'ha dut a terme des del servei de Comerç municipal per acompanyar els operadors. Ha definit el projecte, en clau interna, com una sinergia perfecta de "gim i nyam", que generarà un nou flux de persones atretes per l'esport i les compres.
"Quan parlem de reactivació comercial, no parlem només d'obrir una persiana. Parlem de crear un entorn atractiu on tingui sentit invertir", ha explicat Cardona, tot subratllant que l'objectiu és "posar en marxa un projecte global que ajudi a generar més activitat i vida per a la zona. Una zona que té noves opcions d'habitatge en desenvolupament, nous serveis i nous operadors, que aposten amb nosaltres per la recuperació comercial de l'entorn".
A banda dels establiments que ja hi operen, queden únicament quatre locals buits, i l'Ajuntament confia que l'arribada d'aquests motors comercials actuarà com a efecte crida.
Per la seva banda, Xavier Vives, president de l'associació de veïns del Segle XX, ha parlat en nom dels residents per agrair la represa del dinamisme en un espai que "lamentablement durant molts anys ha quedat gairebé mort". El líder veïnal ha desitjat obertament que aquesta inversió "sigui l'inici d'una reactivació que vagi més enllà dels tres operadors presents avui aquí" i que consolidi la continuïtat del barri amb el centre històric.
Un projecte clau per a la Terrassa del futur
Més enllà de l'impacte estricte en l'entorn del Segle XXI, el govern municipal emmarca aquesta operació dins dels dotze grans motors de transformació per a la pròxima dècada. L'alcalde ha detallat que el projecte dibuixa un nou eix entre el centre històric i el barri del Segle XX que connectarà espais com el Vapor Gran, l'antic vapor Pont, Aurell i Armengol, el futur Vapor Ros i la Industrial Freixa.
Aquesta darrera preveu un centenar de nous habitatges i espais destinats a comerç i serveis. Molt a prop, a la zona de l'antic vapor Sala Badrinas, s'hi sumaran més de 30.000 metres quadrats de nova centralitat amb 423 habitatges previstos, fins a 126 de promoció pública, i un gran establiment comercial. En aquest mateix àmbit, l'Ajuntament ha lamentat l'endarreriment de la Generalitat per construir el futur Institut Escola Sala i Badrinas i ha assegurat que continuarà lluitant per aconseguir un calendari ferm per a aquest equipament educatiu vital, previst per al curs 2028-2029.
Totes aquestes actuacions formen part d'una estratègia municipal més àmplia que inclou la transformació d'altres grans sectors, com ara l'antiga fàbrica AEG, el Vapor Cortès, la renaturalització de les rieres o el Parc de la República, amb l'objectiu compartit de consolidar "una ciutat més cohesionada i amb més oportunitats", segons l'alcalde.