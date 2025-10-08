De Navarra a l'obertura del cicle de jam session a Terrassa

Toca diversos pals, però ara el que toca és el pal del jazz, amb perfils diversos. La cantant Isabel Floristan serà la protagonista de la segona proposta de la recentment estrenada programació estable de la Nova Jazz Cava de Terrassa. La vocalista pujarà a l'escenari en format de quintet en una jam session que tindrà lloc aquest dijous, 9 d'octubre, a les 21.30 hores a la Nova Jazz Cava.
La jove cantant d’origen navarrès, però resident a Barcelona, posa en marxa nou projecte, aquest cop amb el jazz com a eix central. Floristan parteix de referents clàssics i universals, com ara Ella Fitzgerald o Billie Holiday, però també d’altres més moderns, com Alfa Mist o Jazzmeia Horn, per escollir un repertori variat. La seva iniciativa actual, però, s'enfoca principalment en el hardbop i el jazz modern, donant llibertat a l’experimentació sonora.
Vocalista emergent
En altres projectes la seva aposta ha estat més elèctrica. Isabel Floristan és una vocalista emergent que combina formació musical -jazz i tango- amb una proposta adaptable a diferents formats de concert i estils musicals. Especialitzada en jazz, soul, blues i bolero, també domina estils com el R&B, el hip hop o el reggae. Actualment, cursa els estudis superiors de d’interpretació de cant al conservatori ESEM del Taller de Músics de Barcelona.
Aquest dijous, a la Nova Jazz Cava, la cantant i pianista arribarà acompanyada de Bruno Tejedo (saxo tenor), Dani Palací (piano), Manuel Luque (contrabaix) i Sergio Blanco (bateria). L'entrada a l'espectacle té un preu de 4 euros.