Debats literaris a Terrassa: de "Madame Bovary" a "La conxorxa dels imbècils"

Lletres, debat, curiositats i, quan s'escaigui, maridatge gastronòmic. Amics de les Arts i Joventuts Musicals engega aquest curs una nova activitat estable, en col·laboració amb altres entitats com la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Es tracta dels Debats Literaris, un cicle conduït per l’escriptora i periodista Montserrat Espallargas. "La proposta no és un club de lectura tradicional, sinó un espai de debat i intercanvi al voltant de grans obres i autors de la literatura universal i contemporània", subratlla l'entitat organitzadora d'un cicle de jornades que començarà el dissabte 18 d’octubre amb "Madame Bovary", de Gustave Flaubert, en una sessió a la BCT i acabarà el 15 de maig amb "La conxorxa dels imbècils", de John Kennedy Toole.
El preu únic (amb descompte del 20% per a socis de la institució) és de 65 euros. Algunes de les trobades tindran un format especial amb maridatges gastronòmics sorpresa, que es donaran a conèixer només 24 hores abans de l’activitat.
"El nostre club de lectura neix de la convicció que la literatura és un espai viu de diàleg, descobriment i llibertat. Alternem lectures d’obres clàssiques i contemporànies per mantenir oberts els ponts entre passat i present, i defugim els circuits comercials per donar veu a textos que il·luminen, remouen i qüestionen. Creiem que llegir és més enriquidor quan és compartit: per això combinem trobades presencials i virtuals amb autors, traductors i lectors, amb l’objectiu d’escoltar, debatre i fer créixer la lectura col·lectiva", afirma la institució cultural. Les inscripcions es poden realitzar de manera presencial a la secretaria d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, al número 46 del carrer de Sant Pere.
Montserrat Espallargas destaca a Amics de les Arts que la idea dels Debats Literaris va néixer sobretot de la pandèmia: “Aquell període va transformar completament la manera com llegim i ens relacionem amb els llibres: la virtualitat va obrir portes insospitades”. Les trobades "volen transformar la lectura en una experiència viva".
"Recordo, per exemple, l’experiència d’haver compartit una sessió amb Bernardo Atxaga, un autor a qui potser mai hauríem pogut convidar presencialment, i adonar-me del poder que tenen aquestes trobades en línia per generar complicitat i proximitat entre lectors i escriptors. De vivències com aquella, en vaig extreure una conclusió clara: els clubs de lectura necessiten nous enfocaments. Ja no n’hi ha prou amb llegir un llibre i comentar-lo; cal repensar la manera de trobar-nos, de dialogar i de viure la lectura com una experiència col·lectiva i viva", indica l'escriptora.
Per a Espallargas, Amics de les Arts i Joventuts Musicals sembla "l’espai idoni per fer-ho realitat. No només per la seva trajectòria cultural i per l’ambient càlid i participatiu que s’hi respira, sinó també per les bones condicions tècniques que ofereix: una gran pantalla, infraestructura audiovisual i espais adaptats que permeten combinar el debat presencial amb connexions virtuals d’alta qualitat".
Aques és el calendari de les vuit trobades:
Dissabte 18 d’octubre (11 hores)
"Madame Bovary", de Gustave Flaubert. És una de les novel·les fundacionals del realisme modern. Retrata la vida d’Emma Bovary, una dona insatisfeta amb el seu matrimoni i la vida de províncies, que busca la felicitat en amors apassionats i luxes. L'obra esdevé una crítica als ideals romàntics i a la societat burgesa del segle XIX. Al debat hi participarà Lídia Anoll, doctora en Filologia Francesa i professora del Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. Anoll és especialista en l’obra de Gustave Flaubert. L'acte tindrà lloc a la BCT.
Dijous 13 de novembre (19 hores)
"La pau que ens ofegava", de Mercè Cabrera, novel·la que explora la vida d’una família marcada pels silencis, les renúncies i la complexitat de les relacions humanes. Mercè Cabrera ofereix una mirada íntima i crítica sobre la memòria personal i col·lectiva. L'activitat, a Amics de les Arts, comptarà amb la mateixa autora, filòloga i traductora anglesa.
Divendres 12 de desembre (19 hores)
"Conversación en la catedral", de Mario Vargas Llosa. Un clàssic que dissecciona la corrupció i la repressió a la dictadura peruana dels anys cinquanta. A través d’una llarga conversa en un bar, es desplega un mosaic de personatges i històries que mostren la decadència social i política del país. "Estudiarem els paral·lelismes extraordinaris d’aquesta obra amb altres de la literatura catalana", especifica l'entitat. El lloc de la xerrada està per determinar.
Divendres 9 de gener (19 hores)
"Olor a hormiga", de Júlia Pero. Novel·la contemporània catalana que combina lirisme i cruesa per parlar de les emocions humanes, els records i les vivències que marquen la identitat. Júlia Pero hi participarà virtualment. Tampoc en aquest cas se sap el lloc de l'activitat.
Divendres 6 de febrer (19 hores)
"Alexis o el tractat del combat inútil", de Margarite Yourcenar. Publicada el 1929, és una novel·la en forma de confessió epistolar on un jove músic explica la seva lluita interior per acceptar la seva homosexualitat. Un text sobre identitat, desig i llibertat personal. A la trobada, a Amics de les Arts, hi serà Antonia Pallach, traductora de l’obra.
Dissabte 21 de març (11 hores)
Amb la presència de Jordi Martí i Amat Pallejà, es dissertarà sobre una antologia del poeta Salvat Papasseit, l'obra del qual "transmet vitalitat, amor, compromís social i una mirada plena d’innovació formal", indica la institució. A la BCT.
Divendres 17 d’abril (19 hores)
"Mátame amor", d’Ariana Harwicz, és una novel·la breu i intensa que mostra la veu d’una dona atrapada en la rutina domèstica i en una relació opressiva. Amb un estil fragmentat i visceral, Harwicz planteja un relat inquietant sobre desig, maternitat i violència. L'autora hi participarà virtualmente des d'Argentina. La xerrada, a Amics de les Arts.
Divendres 15 de maig (19 hores)
"La conxorxa dels imbècils", de John Kennedy Toole, considerada una de les novel·les més divertides i corrosives del segle XX, Té com a protagonista Ignatius J. Reilly, un personatge excèntric i desmesurat que viu a Nova Orleans. L'obra és una sàtira desbordant sobre la societat nord-americana, plena d’humor i crítica. El lloc de la trobada, per determinar.