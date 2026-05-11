Dies d’ofrena i reconeixements

L’Ateneu Terrassenc va engegar aquest divendres passat la setmana d’esdeveniments que ha programat per celebrar el 30è aniversari de la seva refundació. I ho va fer amb un acte solemne i emotiu que va tenir lloc a la Societat Coral Els Amics i es va centrar en el lliurament de distincions a tres ateneistes. L’escriptora Sílvia Alcàntara va rebre el reconeixement de Sòcia d’Honor, mentre que l’historiador i exdirector del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, va recollir el guardó a l’Ateneista d’Honor. La junta de l’entitat cultural va atorgar també un reconeixement especial a Joan Castellana, soci centenari de l’Ateneu.
La programació commemorativa va continuar dissabte al matí al passatge de Tete Montoliu amb una ofrena floral en record de Marinel·lo Bosch, el primer president i fundador de l’Ateneu Terrassenc
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, va assistir a l’acte juntament amb una representació institucional de l’Ajuntament formada, entre altres, per Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual; Meritxell Lluís, tinent d’alcalde i regidora del Districte 1; i Xavier Cardona, segon tinent d’alcalde. Ferran Peña, president de l’Ateneu Terrassenc, va rebre els representants institucionals a un esdeveniment que va comptar amb la participació de Pilar Firmas Muray, la secretària de la Federació d’Ateneus.
La programació commemorativa va continuar dissabte al matí al passatge de Tete Montoliu amb una ofrena floral en record de Marinel·lo Bosch, el primer president i fundador de l’Ateneu Terrassenc. Diumenge, en el marc de la Fira Modernista, l’Auditori Terrassa va ser l’escenari d’un concert especial inspirat en el qual es podria haver viscut el 1879, quan es va fundar el primer ateneu, desaparegut el 1898.
El programa del recital, dirigit per Joan Martínez Colás, incloïa les aportacions de les sopranos Maria Teresa Vert, Ana Puche i Laia Camps, els pianistes Khem Iglesis i Daniel García, el tenor Sergi Carballo, l’MC Cor Barcelona Chamber Choir i l’actor Josep Garcia.
Conferència
La jornada d’aquest dimarts estarà dedicada a una conferència divulgativa, “Dels orígens i la primera etapa de l’Ateneu Terrassenc (1879-1898)”, impartida per Josep Puy, historiador i president d’honor de l’Ateneu Terrassenc. La seu actual de la institució, al carrer de Sant Quirze, acollirà la ponència a partir de les 19 hores.
Aquest dimecres, al mateix lloc, també a les 19, se succeiran tres obres en la convocatòria “Teatre de poca estona”, amb les funcions “Deixa’t anar”, “La pausa” i “La propina”.