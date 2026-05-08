Matinal solidària dels músics Atenea Carter i Andoni Fernández

A la promoció del seu treball, Andoni Fernández destaca que porta anys d’experiència “creant atmosferes úniques a través de la música en esdeveniments especials”. L’atmosfera serà única en un esdeveniment especial que aquest músic i la cantant terrassenca Atenea Carter han organitzat per a aquest diumenge a benefici de l’associació Todos contra la Histiocitosis, que ajuda infants que pateixen aquesta malaltia minoritària.
Andoni Fernández, percussionista i corista egarenc, és el representant d’Atenea Carter, vocalista de jazz i soul i docent. Tots dos són darrere el projecte, el Festival Benèfic de Cant “Singers For Change”, que se celebrarà aquest diumenge a la Nova Jazz Cava. No és un esdeveniment musical usual, ni per l’objectiu solidari ni per l’horari: les actuacions començaran a les 11 hores. El model d’entrada serà de tipus “taquilla inversa” perquè tothom pugui fer aportacions “mentre gaudeix d’una estona de bona música en directe”, apunten els organitzadors.
Els dos artistes volen donar suport a l’associació per divulgar la seva tasca i impulsar la investigació contra la malaltia. Fernández i Carter dirigeixen les formacions Stage Singing, de les quals també participaran algunes alumnes convidades a l’acte de la Cava. Tots els diners que es recaptin de la venda d’entrades i dels productes associats a l’esdeveniment aniran destinats a Todos contra la Histiocitosis, una entitat fundada per dues famílies d’afectats de Terrassa que, des de fa més de 12 anys, lluita per donar veu a les víctimes d’histiocitosi de cèl·lules de Langerhans. Es tracta d’una malaltia molt similar a la leucèmia que afecta un de cada 200.000 infants al món.
L’associació col·labora amb l’Hospital Sant Joan de Déu, on dona suport al projecte Seguim, que acompanya joves que han superat el càncer però que encara necessiten ajut. També impulsen la investigació a l’Hospital Vall d’Hebron. “Per petita que sigui, cada aportació suma, cada gest ajuda”, recalca.