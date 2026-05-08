L’esperit viu del jazz del segle passat ve a Terrassa

Tampoc cal ser precisos en les dates, perquè el repte no es troba en l’exactitud històrica sinó en l’aproximació i, sobretot, en l’esperit que va néixer del magma de Nova Orleans i es va expandir per tot el món. I va arribar, fa un segle, a Terrassa. I aquest dissabte se li rendeix un tribut coincidint amb la Fira Modernista. A la Nova Jazz Cava tocarà aquest dissabte a la nit el Goodman-Hampton Tribute Quintet i al Cafè de l’Aula, Lucas Herrera & Landon Paddock. Jazz tradicional, sense oblidar empremtes més recents.
Tots dos concerts començaran a les 21.30 hores. La Nova Jazz Cava acull una proposta “que celebra l’esperit festiu i contagiós del swing”, segons indiquen els organitzadors. El projecte musical va néixer “amb la voluntat d’evocar una de les formacions més emblemàtiques de l’Era del Swing: el quintet liderat per Benny Goodman i Lionel Hampton, autèntics referents del jazz dels anys quaranta”. Aquell conjunt històric, que també comptava amb figures com Teddy Wilson, Gene Krupa o Charlie Christian, inspira una formació que pretén recuperar “un repertori ple d’energia, elegància i ritme”, els aspectes que van marcar una època i van definir el so del swing més popular.
Goodman-Hampton Tribute Quintet no copia, sinó que aposta “per una reinterpretació fidel a l’esperit original però oberta a la personalitat dels seus intèrprets”. I els seus intèrprets són vells coneguts de l’escena jazzística local i catalana: Francesc Puig (clarinet), Fèlix de Blas (vibràfon), Xavier Algans (piano), Artur Regada (contrabaix) i Oriol Gonzàlez (bateria). La formació combina grans clàssics del repertori de Goodman i Hampton amb peces relacionades amb la tradició jazzística catalana, en especial a composicions del vibrafonista Oriol Bordas, figura clau en la difusió d’aquest instrument a Catalunya durant els anys 1980.
Estàndards
La vetllada al Cafè de l’Aula la protagonitzarà el duet format per Landon Paddock (veu) i Lucas Herrera (piano). La seva és “una proposta elegant i plena de sensibilitat que recupera els grans estàndards del cançoner americà”, diuen els responsables del cafè.
Al local del carrer del Doctor Ullés volaran les referències a veus com la de Frank Sinatra i Nat King Cole, i aquell tremolor inoblidable del trompetista Chet Baker quan cantava amb el seu dolor. Amb Lucas Herrera i Landon Paddock, piano i veu “dialoguen amb naturalitat i emoció” enmig de la Fira Modernista.