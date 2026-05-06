Jazz per partida doble abans de la Fira Modernista a Terrassa

En aquesta ciutat, en l'aspecte cultural i quant a esdeveniments més o menys massius, quan no troba un all troba una ceba, però també s'espera un buit per a propostes de petit format. Les dues que es presenten a continuació constitueixen un prolegòmen a una agenda, la de la Fira Modernista de Terrassa, que tendeix a englobar activitats adaptades (adaptables) a la gran cita. Es tracta de dos concerts de jazz, sense lligams de les citades adaptacions, que se celebraran aquest dijous, respectivament, a la Nova Jazz Cava i al Cafè de l'Aula.
El local de l'Aula de Música, al carrer del Doctor Ullés, rebrà la visita d'Andrés Gil, que oferirà la seva especial mescladissa de jazz i música brasilera. Els organitzadors del concert ressalten la sensibilitat d'aquest pianista i la vinculació de la seva trajectòria a l’Aula de Música de Terrassa, "on va deixar una empremta molt estimada". L'estil de Gil, elegant i ple de matisos, convida al públic "a un viatge sonor que transita amb naturalitat entre el jazz i la bossa nova" en un directe marcat per "una atmosfera càlida i propera", de calma, ritme i emoció. El concert, d'entrada gratuïta, començarà a les 20.30 hores.
Del piano sol passem al format de quartet liderat pel guitarrista Antonio Caruso, que pujarà a l'escenari de la Nova Jazz Cava de Terrassa a les 21.30 hores per obrir la jam session d'aquest dijous. La proposta de jazz contemporani de Caruso, personalitat amb capacitat de fusió, la completen Andronikós Sotiriou al piano, Manuel Luque al contrabaix i Cecilia Collaço a la bateria. Tots ells es lliuren en directe a una interacció constant que beu de la tradició jazzística i de la inquietud d'avantguarda, a parts iguals. El preu en taquilla per a la jam session al passatge de Tete Montoliu és de 5 euros.