Tots Estopaos a l'escenari

Un dels tributs a Estopa més reconeguts del panorama nacional torna aquest dissabte a Terrassa. Estopaos pujarà a l’escenari de la Sala Rasa 64 en un concert que s’iniciarà a les 22 hores.\r\n\r\nDesprés d’una reeixida gira per les principals ciutats i festivals d’Espanya, el grup d’homenatge als germans Muñoz ha tornat a Catalunya amb un espectacle que, segons la seva productora, ha renovat completament, incrementant el rigor, l’energia “i el respecte pel repertori original”. El recital està pensat al detall per recordar i interpretar els grans èxits d’una de les formacions més influents del país al darrer quart de segle. La barreja de rumba, rock, pop i altres gèneres adquireix amb David i José Manuel Muñoz un segell inconfusible que Estopaos intenta reviure amb una legió de seguidors. Estopaos és un tribut al duo de Cornellà produït i gestionat íntegrament per Fexart, una empresa especialitzada en la creació d’espectacles musicals.\r\n\r\nLa Sala Rasa 64 acollirà la setmana vinent una banda de culte, en aquest cas al vessant ballable i un punt “canalla”: els veterans O’funk’illo baixaran de la seva nau Funkática el 15 de maig, divendres.\r\n