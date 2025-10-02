Doble espectacle de circ a Terrassa: llum i por

Com es pot compaginar la llum i el terror, sense entrar en explicacions fàcils sobre la resplendor? Que cadascú assumeixi la resposta que vulgui, però la veritat és que a Terrassa es podran alternar en els pròxims dies totes dues experiències amb sengles propostes circenses al costat del centre comercial Terrassa Plaça, al sector Montserrat. Totes dues dos comparteixen carpa i promotor, Alegria Live. Una, el Circo de la Luz, amb un espectacle familiar que combina actuacions circenses, màgia i tecnologia. I amb animals, però de llum. L’altre, el Circo Maldito, amb un xou terrorífic i sensual per a majors d’edat.
El Circo de la Luz és la nova producció de Circo Alegría, ideada amb el lema “Quan els somnis s’il·luminen, l’emoció brilla” i basat en la mescla innovadora de “circ contemporani, tecnologia lumínica i una narrativa que transporta a l’espectador a un univers màgic”, segons destaca l’organització.
L’espectacle “convida a somiar a través de números acrobàtics d’alt nivell, coreografies aèries, animals biomecànics lumínics de gran format i projeccions envolupants que transformen la carpa en un lloc secret ple de misteri i emoció”, afegeix.
Denise Di Lello, directora d’operacions de la productora, subratlla que la proposta és “un homenatge a la capacitat de l’ésser humà de brillar en la foscor”. El circ compta amb la pantalla LED més gran d’Europa en un espectacle en gira. Té més de 80 metres quadrats i constitueix un dels elements més atractius de la proposta. “En cada número succeeix una escena diferent en pantalla. És com tenir més de 20 escenografies diferents”, agrega Di Lello.
Animals biomecànics
Cavalls que deixen un rastre de llum en galopar, girafes gegants que caminen al costat del públic, felins que rugeixen amb centellejos màgics... Els animals biomecànics “no són simples figures escèniques, sinó escultures en moviment que cobren vida gràcies a un complex sistema d’il·luminació LED, estructures mòbils i un disseny inspirat tant en la biologia com en la robòtica”, explica Alegría Live. El Circo de la Luz romandrà al sector Montserrat del 3 al 12 d’octubre. Les funcions: els divendres, a les 19 hores; els dissabtes, a les 17 i els diumenges, sessió doble, una a les 12 i una altra a les 18 hores.
En la mateixa carpa, però només en jornades sabatines, es desenvoluparà el Circo Maldito. Se celebrarà en dues sessions, el 4 i l’11 d’octubre, a les 20.30 hores. “No és un circ convencional, sinó una explosiva combinació d’acrobàcies impossibles, personatges excèntrics i una festa sense fi on tot pot succeir”, indiquen els promotors.
L’espectacle, produït per The Vampire Circus, “desafia els límits del plaer i de la por” i se sustenta en la història d’unes ànimes atrapades que s’enfronten a les seves pròpies pors “en un viatge visual que deixa sense alè”. La llibertat és l’única norma, però l’espectacle és per a majors de 18 anys. Com al Circo de la Luz, els preus van dels 18 als 45 euros.
El futur
L’ús d’animals, especialment salvatges, als espectacles de circ era habitual fins no fa gaire, i constituïa un dels seus principals atractius en l’imaginari social. Des del 29 de març del 2024 està completament prohibit en virtut de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals. Els organitzadors del Circo de la Luz instal·lat a Terrassa afirmen que la introducció d’animals biomecànics i lluminosos fa “una picada d’ullet al futur del circ”, perquè la creació d’espectacles ja no depèn d’éssers reals, “sinó de la creativitat, la innovació i el respecte per la naturalesa”.