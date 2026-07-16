Edu Ribeiro: un Grammy del jazz brasiler a Terrassa

El professor torna a Terrassa gairebé tres anys després del seu debut a la ciutat. Edu Ribeiro, baterista de renom, figura del jazz brasiler i les seves ramificacions, multipremiat compositor, actuarà aquest divendres (22 hores) al pati de la Nova Jazz Cava amb Vinicius Gomes a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix.
El proper 27 d’octubre farà tres anys del debut d’Edu Ribeiro a Terrassa. La nostra era una de les poques places que li quedaven per trepitjar a aquest músic de reconegut prestigi, guanyador de cinc Grammy, baterista virtuós i no sols des del punt de vista tècnic, i explorador de ritmes des del fonament musical brasiler. El líder del Trio Corrente tornarà aquest divendres, 18 de juliol, a Terrassa, a la Nova Jazz Cava, amb el mateix format i els mateixos acompanyants d’aquell debut del 2023: Vinicius Gomes a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix. No pujarà, però, a l’escenari interior del temple jazzístic del passatge de Tete Montoliu. Ho farà a l’escenari disposat al pati, perquè el Club de Jazz Terrassa es troba immers en el cicle estival Jazz a la Fresca.
Guardons
Queda dit: Ribeiro va ser guardonat amb dos Grammys, els anys 2013 i 2014, per “Song for Maura”, realitzat amb el Trio Corrente i Paquito D’Rivera, i l’àlbum “Folia de tReis” va ser nominat als Latin Grammy del 2029. Tres treballs més, “Randy in Brazil” (Randy Brecker) i “Dance of time” i “Made in Brazil” (Eliane Elias) també van ser vencedors als Grammy en diverses categories. En total, doncs, acumula cinc guardons.
A més de Paquito D’Rivera, el músic brasiler ha treballat estretament amb artistes del nivell d’Eliane Elias o Randy Brecker. La nòmina de col·laboracions i enregistraments s’amplia amb compositors i intèrprets com Chico Pinheiro, Yamandú Costa, Hamilton de Holanda, Brad Mehldau, Milton Nascimento, João Bosco, Amilton Godoy o Toquinho.
El baterista compagina la seva intensa tasca com a compositor i intèrpret amb la docència
Edu Ribeiro (Florianópolis,1975), considerat un dels millors bateries brasilers de la seva generació, ha construït una trajectòria internacional reeixida amb un llenguatge jazzístic sofisticat que alterna amb la riquesa rítmica i melòdica de la música del seu país, sempre font i inici de viatges sonors, sempre permeable i, alhora, enriquidora de gèneres diversos. No sols bateguen en ell la bossa nova i la samba. Ribeiro torna a Terrassa amb nou repertori i una formació plenament consolidada en el marc d’una gira que recull l’esperit dels seus treballs més recents i incorpora la vitalitat creativa inspiradora de l’àlbum “O Tempo das Cores” (2026), un disc que apuntala el seu compromís amb la composició, la improvisació i la recerca de noves sonoritats.
Docent
Líder, també, de la formació Vento em Madeira, el baterista compagina la seva intensa tasca com a compositor i intèrpret amb el vessant docent. Des de fa 20 anys, ensenya bateria, pràctica de conjunt i percussió a la FASM (Faculdade Santa Marcelina) i des del 2014 és coordinador d’àrea de música popular a l’EMESP (Escola de Música do Estado de Sao Paulo). Fa classes en línia i forma part de residències artístiques i imparteix classes magistrals a institucions i festivals d’arreu del món, com ara Julliard School of Music, California Brazil Camp i UMass (Estats Units) o el Conservatori de París Didier Lockwood.
Només per a aquest 2026 ha programat la seva presència en una cinquantena de cites, de clubs a festivals, des de Nova York a Mongòlia, passant per Lima, Rotterdam, Amsterdam, Brussel·les, Los Angeles, Oakland, Washington o Nashville. I Sao Paulo, per descomptat. Aquest divendres, a partir de les 22 hores, impartirà una nova sessió magistral en forma de vetllada a l’aire lliure al pati de la Nova Jazz Cava amb l’Edu Ribeiro Trio. L'endemà hi serà al Jamboree de Barcelona.