El blues ja té casa a Terrassa

Terrassa suma una nova fita al seu ric calendari musical. Aquest mes d’abril arriba la primera edició del Festival de Blues de Terrassa, una proposta que neix amb l’ambició de consolidar El Cafè de l’Aula Jazz Club com l’espai de referència per a la música d’arrels afroamericanes a la ciutat. Durant gairebé tres setmanes, la programació oferirà una visió contemporània del blues a través de concerts, jam sessions i activitats pedagògiques.
Diàleg entre l’art plàstica i la música
El festival donarà el tret de sortida amb la inauguració de l’exposició “Elles. Un gest, un homenatge”, de l’artista i músic Diego Quezada. Aquest projecte artístic ret tribut a les grans veus femenines del Blues, Soul, Funk i Jazz, establint un pont visual amb la música que inundarà la sala durant els dies posteriors.
Pel que fa al cartell, el certamen aposta fort amb figures consolidades del panorama estatal i internacional. Destaquen noms com Wax & Boogie (Quartet), el virtuosisme de Lluís Coloma Trio o l’esperada presentació del nou disc de Sweet Marta & Johnny Bigstone. També hi passaran formacions com The Blues Prisoners, Agustí Burriel R&B Quartet, The Suitcase Brothers i Joan Rubau & The Blues Hummingbirds.
Formació i ball
El Festival de Blues de Terrassa no pretén ser només una successió de concerts, sinó una experiència participativa. Per això, posa un accent especial en el relleu generacional amb la participació dels Blues Combos de l’Aula de Música.
A més, el ritme traspassarà els escenaris per arribar als peus del públic. Sota el lema “El Blues també es balla!!!”, s’organitzarà una ballada de Blues & Lindy Hop amb David Giorcelli Trio i una Masterclass oberta de Blues Dance.
Finalment, l’esperit d’improvisació es mantindrà viu amb dues jam sessions obertes liderades per la Giro’s Boy Band i Roger Felez Full House, fomentant el contacte directe entre artistes i espectadors. Amb aquesta estrena, Terrassa reforça la seva condició de capital musical, ara també bressol del millor blues.