El Duet Eslau porta Rossini, Bach i Piazzola a Terrassa

Duet Eslau ofereix una experiència singular i única dins el panorama de la música clàssica. Format per la destacada violoncel·lista Sveta Trushka, formada a Kazan, Londres i Madrid, i el contrabaixista txec amb estudis a Ostrava, Alemanya i Espanya Jiří Václavík, el duet construeix un diàleg musical intens i proper, basat en la sensibilitat interpretativa, el virtuosisme i una connexió escènica molt especial entre tots dos intèrprets.
La seva proposta abasta una àmplia varietat de formats, adaptats tant a espais íntims com a grans auditoris i a esdeveniments de caràcter públic o privat. Aquest dijous al vespre (20 hores; entrades a partir de 10 euros) fa parada a la Sala Joaquim Cardellach d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals en un nou concert del cicle “Fem Sala”, una iniciativa posada en marxa el 2015 per dinamitzar l’oferta d’espectacles de l’entitat amb seu al carrer del Teatre.
El repertori principal del duo protagonista inclou obres de Rossini, Bach, Piazzola i Marais, entre altres compositors, oferint interpretacions plenes de sensibilitat, virtuosisme i una connexió especial entre tots dos intèrprets que captiva el públic en cada presentació.