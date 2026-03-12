El retorn del futur del jazz

Jon Irabagon, segons la premsa especialitzada, és “el futur del jazz”. Nascut a Chicago l’any 1978 i amb arrels filipines, aquest saxofonista és una de les figures més destacades del jazz contemporani i, a més, se’l considera com un músic profundament arrelat al seu temps, capaç de fondre una tècnica prodigiosa amb una visió oberta i eclèctica. Aquesta nit, a partir de les 21.30 hores, sota la denominació de Jon Irabagon’s Rising Sun Quartet, actuarà a la Nova Jazz Cava en una cita més del 45è Festival Jazz Terrassa.
Irabagon torna a aquest certamen presentant “Rising Sun” (Irabbagast Records, 2022), el seu darrer disc i projecte a quartet. Es tracta d’una obra concebuda com un relat vital i sonor inspirat en un llarg viatge familiar per carretera a través de l’oest dels Estats Units durant l’estiu de 2020, en plena reobertura postpandèmica.
A més del nord-americà amb arrels filipines, el quartet el formen artistes rellevants com Matt Mitchell, músic ultramodern i còmplice habitual d’Irabagon, al piano i al Fender Rhodes; Chris Lightcap, baixista sòlid i creatiu, alternant baix elèctric i contrabaix; i Sam Ospovat, bateria enèrgic i flexible que impulsa el discurs col·lectiu amb precisió i llibertat. “Rising Sun” consolida una formació que sintetitza tradició i contemporaneïtat, i reafirma Irabagon com una de les veus més personals i inquietes del jazz actual.
“Rising Sun” recull sis composicions originals signades pel mateix Irabagon, al costat d’una relectura del clàssic Bebop de Dizzy Gillespie, que evoquen paisatges amplis, silencis, horitzons oberts i una renovada esperança. La música d’aquest treball combina llibertat formal, energia postbop i una forta càrrega expressiva, amb una escriptura oberta que dona gran protagonisme a la improvisació col·lectiva.
Premi Thelonious Monk
Guardonat el premi Thelonious Monk, el saxofonista de Chicago també ha rebut el reconeixement de la revista dels Estats Units DownBeat, especialitzada en jazz, blues i altres gèneres de la família, i de la guia Time Out New York, que el va incloure en la llista de les 25 ícones del jazz de la ciutat de l’estàtua de la Llibertat. Irabagon no s’estrena en aquest esdeveniment i ja va visitar el Festival Jazz Terrassa en una ocasió. Va ser l’any 2018. Altrament, el músic amb orígens filipins és un dels membres habitual del quintet del trompetista Dave Douglas, que també està present en aquesta edició i que actuarà a la Nova Jazz Cava el pròxim diumenge, a partir de les 19 hores.
Format musicalment a la DePaul University de Chicago, on es va llicenciar, Irabagon va estudiar posteriorment a la Manhattan School of Music. És habitual que doni classes a diverses institucions de Nova York, com és el cas de la Lincoln Center’s Middle School Jazz Academy i, des de 2023, a la Universitat d’Illinois. Irabbagast Records és el seu propi segell discogràfic des d’on publica els seus discos.